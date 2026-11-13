Turpin, el elegido para el España-Inglaterra del Metropolitano

La UEFA ha designado al francés Clément Turpin como árbitro del partido que enfrentará a España e Inglaterra este domingo 15 de noviembre, a partir de las 20:45 horas, en el estadio Metropolitano de Madrid. El encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, servirá también para poner el punto final al 2026 de la selección española. Los de Luis de la Fuente buscarán despedir un año extraordinario con una victoria ante uno de los grandes rivales del fútbol europeo.

Turpin, de 44 años, es uno de los árbitros más experimentados del panorama internacional.

Colegiado desde 2005 e internacional FIFA desde hace dieciséis años, el francés cuenta con una dilatada trayectoria en las grandes competiciones. Entre sus partidos más destacados aparece la final de la Champions de 2022, en la que el Real Madrid conquistó su Decimocuarta Copa de Europa tras imponerse al Liverpool por 0-1 en París. También ha participado en cuatro Mundiales, con nueve encuentros dirigidos en total.

El historial de Turpin con España incluye varios encuentros importantes. En 2019 arbitró el empate ante Suecia (1-1) en la clasificación para la Eurocopa, mientras que en 2022 dirigió la derrota frente a Suiza (1-2) en la Liga de Naciones. Su último precedente antes del Mundial de 2026 fue el espectacular empate contra Holanda (3-3) en Mestalla, que terminó con la clasificación española para las semifinales de la Liga de Naciones después de imponerse en la tanda de penaltis por 5-4. También estuvo presente en el triunfo de España ante Bélgica en los cuartos de final del último Mundial.

Inglaterra también conoce perfectamente al colegiado francés, que ha dirigido nueve encuentros de los ingleses, con un balance de seis victorias, un empate y dos derrotas. En el Mundial de 2026 arbitró sus partidos contra Croacia y Noruega. Para el encuentro del domingo, Turpin estará acompañado por los asistentes Nicolas Danos y Benjamin Pages, mientras que Marc Bollengier ejercerá como cuarto árbitro. Jérôme Brisard estará al frente del VAR y Bastien Dechepy actuará como asistente de vídeo. Un equipo arbitral íntegramente francés para uno de los grandes encuentros internacionales con los que se cerrará el año.