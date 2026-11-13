Lamine, ‘fichaje’ contra Inglaterra

Lamine Yamal vuelve con España después de una semana marcada por una polémica generado por el entorno y que nunca se ha entendido en el seno del combinado nacional. De hecho, ha molestado. El futbolista del Barcelona tiene previsto incorporarse este viernes a la concentración de la selección española en Las Rozas después de no viajar a Praga para enfrentarse a la República Checa. Su ausencia generó un importante debate sobre los motivos que le habían impedido estar con sus compañeros, hasta el punto de que Luis de la Fuente tuvo que salir públicamente en su defensa. Ahora, el extremo regresa con el objetivo de estar disponible para el decisivo encuentro del domingo contra Inglaterra en el Metropolitano.

El origen de todo se encuentra en el partido que el Barcelona disputó el pasado domingo contra el Atlético de Madrid. Lamine Yamal jugó los 90 minutos y fue decisivo en la victoria azulgrana, pero terminó el encuentro con molestias en su rodilla derecha. Las pruebas médicas realizadas posteriormente detectaron una inflamación con presencia de líquido en la articulación, una dolencia que llevó a los servicios médicos del Barcelona y de la Federación Española a acordar que permaneciera en la Ciudad Condal para completar su recuperación.

La decisión provocó una polémica que fue creciendo durante los días posteriores. La ausencia del jugador en el primer compromiso de España alimentó las especulaciones sobre un supuesto trato de favor hacia el futbolista del Barcelona. También surgieron críticas que cuestionaban su compromiso con la Selección, especialmente porque estaba previsto que se incorporara directamente para el segundo encuentro de esta ventana internacional. Una situación que no gustó nada a Luis de la Fuente.

De la Fuente estalla por las críticas a Lamine Yamal

El seleccionador español fue especialmente contundente durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Praga. De la Fuente rechazó las acusaciones sobre un posible trato privilegiado al extremo y defendió que su ausencia respondía exclusivamente a una cuestión médica. «A mí lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor y el invento. Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable en la vida», aseguró el técnico, visiblemente molesto con las informaciones que habían circulado.

De la Fuente insistió en que Lamine Yamal había sufrido una lesión y que los médicos habían considerado conveniente que continuara recuperándose en Barcelona. Además, recordó que la Federación había aplicado un criterio similar con otros internacionales, como Mikel Oyarzabal, que tampoco viajó a la República Checa. El seleccionador quiso zanjar cualquier sospecha sobre un trato de favor y dejó claro que todos los jugadores están sometidos a las mismas exigencias y decisiones médicas.

La evolución del extremo ha sido positiva durante los últimos días. Lamine Yamal ha realizado trabajo específico de recuperación en Barcelona y tiene previsto incorporarse este viernes al grupo. Si todo transcurre según lo esperado, dispondrá de dos sesiones de entrenamiento para preparar el encuentro contra Inglaterra. Su regreso supone una noticia importante para una selección que echó de menos su capacidad de desequilibrio en Praga, especialmente ante un rival que obligó a España a atacar durante muchos minutos frente a una defensa cerrada.

El partido del domingo será una prueba de máxima exigencia para los hombres de Luis de la Fuente. España se medirá a Inglaterra en el Metropolitano con el liderato de su grupo de la Liga de Naciones en juego y con la intención de prolongar su extraordinaria racha de encuentros oficiales sin conocer la derrota. Lamine Yamal está llamado a ser uno de los grandes protagonistas, aunque su presencia dependerá de las sensaciones que tenga durante los últimos entrenamientos.

Oyarzabal vuelve después de ser padre

Mikel Oyarzabal también se incorporará este viernes a la concentración de España después de ausentarse del encuentro contra la República Checa. El delantero de la Real Sociedad ha permanecido en San Sebastián recuperándose de un proceso gripal con anginas que le impidió viajar a Praga. Además, el futbolista estaba pendiente del nacimiento de su segundo hijo, que finalmente ha llegado este jueves.

El delantero ha sido padre de Eneko, su segundo hijo junto a Ainhoa Larrauri, después del nacimiento de Martín en diciembre de 2023. De la Fuente ya había explicado antes del encuentro contra los checos que Oyarzabal estaba pendiente de que su pareja diera a luz y que esperaba que todo transcurriera con normalidad para poder contar con él ante Inglaterra.

Superados los problemas de salud y después de haber acompañado a su familia en un momento tan especial, Oyarzabal regresará a Las Rozas para preparar el encuentro del domingo. De la Fuente recupera así a dos futbolistas fundamentales para su ataque, con Lamine Yamal como principal protagonista después de una semana en la que su ausencia ha generado más ruido fuera del campo que dentro.