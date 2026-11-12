De la Fuente: «Lamine y Oyarzabal se incorporarán el viernes a la concentración»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación después de la victoria de España contra República Checa (0-2) y volvió a mostrarse muy contundente con las informaciones que se están publicando sobre la selección española. El técnico riojano reclamó respeto y denunció que se están inventando situaciones para generar noticias, al tiempo que reivindicó el espectacular momento que atraviesa su equipo, que ya acumula 44 partidos consecutivos sin perder y ha superado la racha de Brasil. Además, confirmó dos grandes noticias para el próximo compromiso de España, con las incorporaciones de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal a la concentración.

El seleccionador español no escondió su malestar por determinadas informaciones que han aparecido en los últimos días y volvió a pedir que se cuente la verdad sobre lo que sucede alrededor del equipo. «No sé si alguien quiere que le vaya mal a esta selección, pero sólo pido respeto. No os leo ni os escucho ni nada, pero sólo por protegerme yo. Hay cosas que me llegan», aseguró De la Fuente, que reconoció que intenta mantenerse al margen de las críticas.

El riojano insistió en que lo que realmente le molesta no son las opiniones, sino las noticias que considera falsas. «Me disgustó que no dijeran verdades, que no cuenten la verdad y que se inventen situaciones para generar una noticia. Cada uno cuando llegue a su casa debe hacer análisis», afirmó.

Más allá de la polémica, De la Fuente quiso poner en valor la victoria conseguida en Praga y el extraordinario registro de España, que ya suma 44 encuentros consecutivos sin conocer la derrota. El seleccionador recordó que su equipo ha superado la racha de Brasil y pidió que se reconozca la dificultad de mantener semejante nivel competitivo. «Las personas inteligentes ponemos en valor lo que se está haciendo. Hemos superado a Brasil en la racha. Sería un necio el que no valore esto», aseguró.

De la Fuente también dejó una reflexión sobre el futuro de la selección y la dificultad de seguir ampliando una racha tan extraordinaria. «Si se fijan en otras cosas es que estamos haciendo las cosas muy bien. Hay que poner en valor todo lo que estamos haciendo. Tras 44 partidos sin perder, la derrota está más cerca. Somos conscientes de la dificultad», explicó.

En cuanto al partido, el entrenador reconoció que República Checa fue un rival exigente y que España tuvo que trabajar mucho para conseguir la victoria. «Ha sido un partido muy disputado ante un equipo muy intenso. Cuando hemos podido tener más calma, hemos querido atacar rápidamente. Si hubiéramos marcado antes hubiese sido más sencillo», analizó.

El seleccionador también destacó la capacidad de su equipo para mantener el control pese a las dificultades y reconoció que el conjunto checo generó peligro en las acciones a balón parado. «En las jugadas a balón parado nos crearon peligro. Creo que hemos jugado con mucha entereza, control y saber estar», señaló.

Una de las grandes noticias de la comparecencia fue la confirmación de que Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal se incorporarán a la concentración de España. De la Fuente explicó que ambos estarán con sus compañeros de cara al próximo compromiso y se mostró especialmente satisfecho por poder recuperar efectivos. «Tenemos muy buenas noticias. Ambos se van a incorporar a la concentración. Tanto Lamine como Oyarzabal», anunció.

El seleccionador también explicó el motivo por el que Oyarzabal no había estado hasta ahora con el grupo y aprovechó para bromear sobre su reciente paternidad. «Mikel no ha estado con nosotros porque ha sido padre. Viene aquí y lo va a agradecer, porque va a dormir muy bien. Lamine tiene muchas ganas de estar con el equipo», comentó.

De la Fuente también fue preguntado por el rendimiento de Álex Baena, aunque prefirió destacar el trabajo colectivo por encima de las actuaciones individuales. El técnico reconoció la progresión del futbolista y volvió a insistir en que la fortaleza de España está en el grupo. «Es un partido en el que está creciendo mucho. Prefiero destacar el trabajo de todo el equipo», explicó.

El entrenador español también elogió a Fermín López, al que considera un futbolista fundamental por todo lo que aporta más allá de los goles. De la Fuente reconoció que desconocía que el centrocampista todavía no había marcado con la selección y aseguró que no es algo que le preocupe. «Fermín es un futbolista fantástico, que nos da muchísimo y que nos está dando mucho. Me he enterado hoy que no ha metido gol con nosotros», señaló.

El seleccionador se mostró convencido de que el jugador terminará encontrando el camino del gol, aunque insistió en que su importancia dentro del equipo no depende de sus cifras anotadoras. «Me quedo con todo lo que genera y pronto llegará la racha de goles. Para que sea importante con nosotros no es imprescindible que meta goles», añadió.

Otro de los protagonistas fue Martín Zubimendi, que terminó el encuentro con un importante desgaste físico. De la Fuente explicó que el centrocampista había realizado un gran esfuerzo, especialmente en las transiciones, pero descartó que existiera un problema importante. «Estaba cansado, ha corrido muchísimo. Sobre todo en esas transiciones. Ha terminado el partido bien. Si tiene que jugar 90 minutos los aguantará sin problema», aseguró.

El riojano explicó que valorará el estado físico del futbolista durante los próximos días antes de tomar una decisión sobre su participación en el siguiente encuentro. «Lo valoraremos estos días. Quiero felicitarle por su trabajo», añadió.

Por último, De la Fuente también destacó la enorme calidad de los futbolistas que forman parte de la Selección, especialmente Dean Huijsen y Pau Cubarsí. El entrenador dejó claro que España cuenta con una plantilla de garantías para afrontar cualquier compromiso y que su única preocupación es el siguiente partido. «Nuestro futuro es el domingo. Huijsen y Cubarsí son dos grandes futbolistas, pero no me puedo olvidar del resto. Tenemos grandes jugadores para hacer dos selecciones. Tenemos que darles la enhorabuena», afirmó.