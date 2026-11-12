Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de las Naciones tras el triunfo contra la República Checa

España sigue como líder de su grupo de la Liga de las Naciones tras ganar a la República Checa en Praga (0-2). Los goles de Baena de penalti y de Pubill en el último segundo de partido completan el pleno de victorias del equipo de Luis de la Fuente en esta fase de grupos -cinco de cinco- y la Selección española se jugará el primer puesto de grupo ante Inglaterra en el duelo que se disputa este domingo en el Metropolitano.

En un grupo en el que pasan los dos primeros (de cuatro) a la ronda de cuartos de la Liga de las Naciones, España ya había conseguido el pase en la anterior ventana. La actual campeona del mundo sabe que está en cuartos de final, pero el objetivo es terminar como primera de grupo. La diferencia radica en que, si eres primero, juegas esa eliminatoria de cuartos en el segundo encuentro en tu estadio.

Y ahora, a falta de ese duelo ante Inglaterra del domingo en Madrid, España es primera de grupo con 15 puntos. Son tres más que los que tiene Inglaterra (12), que también ha ganado todo excepto el duelo ante España en Wembley en septiembre (que fue 2-3). En el duelo del Metropolitano, a España le vale la victoria y el empate para ser primera. Si pierde (gana Inglaterra), será la selección británica la que se clasifique en primer grupo.

En este grupo de la Liga A de las Ligas de las Naciones, Croacia sólo tiene tres puntos y República Checa cero. En esta jornada de jueves, Inglaterra ganó por 2-1 a Croacia en Wembley. Sólo queda un partido, que se juega este domingo y que será el último duelo de España en este mágico 2026 en el que el equipo entrenado por Luis de la Fuente se proclamó campeón del mundo en Nueva York.

Así está la clasificación del grupo de España en la Liga de las Naciones

España – 15 puntos Inglaterra – 12 Croacia – 3 República Checa – 0

Resultados de la quinta jornada: