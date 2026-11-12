España nunca falla. Da igual que a Luis de la Fuente le faltara más de medio equipo o que la República Checa empujara con todo en la segunda mitad. Nuestra selección es invencible o al menos lo parece. Un solitario gol de penalti de Álex Baena en la primera mitad y otro de Pubill en el 96 nos dieron un triunfo que nos permite mantener el primer puesto del grupo, que corroboraremos este domingo con un empatito en el Metropolitano ante Inglaterra.

Luis de la Fuente dispuso una alineación de emergencia. La plaga de bajas de España, de Rodri a Oyarzabal pasando por el mismísimo Lamine Yamal obligaba al míster a hacer diez cambios sobre el último once inicial de la selección. Sólo repetía Baena. Huijsen formaba pareja con Cubarsí, Zubimendi cogía galones de general en el centro del campo y Yeremi Pino se puso la camiseta de Lamine. Y Fermín, que no es campeón del mundo por una inoportuna lesión, era titular al lado del todocampista Fabián, nuestro Balón de Oro invisible. Enfrente la República Checa a la que la piel de cordero le iba como un guante.

España se adueñó de la pelota con avaricia desde el pitido inicial. Huijsen y Cubarsí sacaban la redonda limpia desde atrás hasta el punto de que los checos no la olieron en los primeros tres minutos. Textual. Ni la tocaron. Pero el plan de Santi Denia, el español que dirige a la República Checa, no pasaba por discutirle el balón a la campeona del mundo. Sólo por resistir. Y si para resistir había que rascar, se rascaba y a otra cosa. Y si era necesario colocar un autobús más largo que el Puente de Carlos, se colocaba.

La doble F, Fermín y Ferran, aportaba movilidad al ataque estático de España. Cucurella y Porro levantaban la mano desde los extremos. Cuando la pelota circulaba rápido, los de Luis de la Fuente cercaban el área checa. Precisamente fue El Cucu quien protagonizó la primera ocasión de España en Praga pero su disparo se fue arriba. Ferran Torres tampoco llegó a las dos primeras pelotas al área. También Huijsen rondó el 0-1 en un cabezazo a centro de Baena que desvió no sin apuros el meta Kovar. Los checos cumplieron su primer objetivo: llegar vivos a la primera media hora.

Incluso llegamos a ver una primera intervención destacada de Unai Simón, que atrapó en dos tiempos un centro peligroso de Lukáš Provod desde la banda. Luis de la Fuente respiraba tranquilo pero al dominio de España le faltaba un punto de lucidez y otro de contundencia en el área checa.

Asedia España

Dominaba, perdón, asediaba España. Algún riesgo de más asumíamos atrás. En ataque Fermín era el jugador intenso de siempre con su ADN Real Madrid pese a jugar en el Barcelona. República Checa sólo buscaba la supervivencia y alguna contra milagrosa que les hiciera ver de cerca el rostro de Unai Simón. Mientras tanto Inglaterra, nuestro rival por el primer puesto del grupo, se adelantaba ante Croacia. Aun así, nos seguía valiendo el empate ante los de Bellingham, Kane y compañía en el partido del domingo en el Metropolitano.

España echaba en falta a Lamine Yamal. Mucho. Yeremi Pino se mostraba errático y con un impropio punto de timidez. A los checos les valía su notable orden táctico, con un 4-4-2 de manual, para aguantar el dominio español. A los nuestros les costaba encontrar resquicios en el pegajoso entramado táctico de Santi Denia.

El descanso se nos iba echando encima con el inquietante, todavía no preocupante, 0-0 en el marcador. Menos mal que los checos se pegaron un tiro en el pie, quiero decir en el brazo, con un penalti que cometió con el ídem Ambros. El colegiado se lo comió, los nuestros lo protestaron y el VAR le llamó a capítulo. El montenegrino Dabanovic, trencilla del duelo, lo señaló. La pena máxima la ejecutó Álex Baena, su primer penalti con la selección, y anotó el 0-1. La grada lo celebró como si el partido no fuera en Praga sino en Sevilla.

España convirtió el partido en un rondo gigante. Quedaba oficialmente abierto el parque de atracciones justo antes del descanso. Fabián se topó con el larguero en las postrimerías de la primera parte en un disparo que habría sentenciado el partido antes de que cayera el telón. No pasa nada. Lo sentenciamos cuando se alzó de nuevo para dar comienzo al segundo acto. No hubimos de esperar mucho. En el 47 Yeremi Pino aprovechó un pase largo y medido de Unai Simón, porque en España sabe tocarla hasta el portero, para plantarse ante Kovar y anotar el 0-2. El duelo parecía pasaportado pero lo evitó el VAR, que anuló el tanto por fuera de juego del extremo español.

El gol interruptus dio paso a un par de ocasiones de la República Checa que rondó el empate. No cayó por el canto de un duro. Zima perdonó el empate en el 51 tras un saque de banda en largo peinado al segundo palo que remata alto. En el 54, un centro de Provod se envenenó tras tocar en Pedro Porro y pasó rozando el palo, seguido por un cabezazo desviado de Krejčí en el 56. Se salvó España que había pasado de verse ganadora del partido a poner la victoria en riesgo. Fue entonces cuando Fermín, el mejor de la selección, volvió a echarse al equipo a la espalda y tuvo una ocasión que se fue por poco para hacer el 0-2. Mientras Croacia igualaba a Inglaterra, resultado que nos daba el primer puesto del grupo sin necesidad de jugar. Veríamos.

Aprietan los checos

Seguíamos jugando con fuego y otra vez la República Checa rondó el empate en un par de despistes de España. Cada balón al área se convertía en un barullo de patio de colegio y ahí sufríamos de lo lindo. En Croacia marcaba Harry Kane el 1-2, así que de nuevo había partido en el domingo en el Metropolitano. Los checos atacaban con más empuje que fútbol pero el larguero evitó el empate de Hlozek en el 68 tras una cantada de Unai Simón. Luis de la Fuente movía el banquillo. Metía a Roberto y Mikel Merino por Ferran y Yeremi, discretos ambos.

El colegiado montenegrino perdonó una roja clarísima a Krejci por una dura entrada a Roberto que se marchaba solo en busca del 0-2. El VAR entró de oficio para corregir la decisión de Dabanovic, que cambió su decisión y dejó a la República Checa con diez. España, en su peor momento del partido, volvía a tener el viento a favor. De la Fuente cambió entonces a Fabián y Pedro Porro y metió a Pedri y Pubill. España no terminaba de cerrar el partido y el míster quitó a Fermín, el mejor del equipo, para dar entrada a De Frutos.

Eran los minutos finales de un duelo que España, con uno más en el campo, tenía más que encarrilado. A la República Checa ya no le quedaban fuerzas para intentar la heroica y eso que había sido un oponente dignísimo. Baena primero y Roberto después dos veces perdonaron el 0-2, que acabaría anotando Pubill para abrochar una victoria práctica y a ratos sufrida para mantenerse líder de grupo. Este domingo en el Metropolitano nos vale un empate ante Inglaterra para corroborarlo.