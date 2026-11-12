Por qué Lamine Yamal no juega con España el partido frente a la República Checa

Lamine Yamal es noticia por su ausencia en el partido que enfrentará a España y a la República Checa en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El joven extremo permaneció en Barcelona recuperándose tras terminar con molestias el encuentro ante el Atlético de Madrid.

El extremo atraviesa un gran momento de forma, tanto con el FC Barcelona como con el combinado nacional. Con su club acumula 13 goles y 12 asistencias en 16 partidos, cifras que confirman su estatus como uno de los mejores jugadores del mundo. Con la selección, Lamine había disputado como titular todos los partidos de esta Liga de Naciones, acumulando cuatro goles y una asistencia en solo cuatro partidos.

Esta ha sido una decisión puramente deportiva de Luis de la Fuente, que ha preferido priorizar la recuperación del extremo de cara al partido del domingo frente a Inglaterra. Además, se mostró visiblemente molesto con aquellos que cuestionaban la lesión de Lamine, atribuyendo su ausencia al privilegio de ahorrarse el viaje:

«No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos porque además es que tratamos a todos por igual y en estas otras ocasiones también. Esto lo hubiéramos hecho por cualquier otro jugador y los jugadores lo saben», aseguró el entrenador de la selección nacional.

De la Fuente explicó qué le ocurría a Lamine exactamente, negando aquellas informaciones que aseguraban que se había ‘borrado’ del encuentro. El entrenador afirmó que arrastraba molestias de su último partido de liga, y gracias a una resonancia se observó una inflamación y líquido en su rodilla.

Al no saber si estaría en condiciones, decidió evitar su viaje a Praga, priorizando su recuperación por si pudiera estar presente en el partido frente a Inglaterra el próximo domingo. También aseguró que se encontraba muy decepcionado con la falta de veracidad de las informaciones que rodeaban este tema, mostrándose dolido por la falta de rigor y de veracidad.