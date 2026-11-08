Lamine busca su gran noche

Lamine Yamal busca su primera gran noche con el Barcelona esta temporada en el Metropolitano. Un escenario de altura para un partido de altos vuelos donde está en juego el liderato de la Liga. La estrella azulgrana está cuajando grandes números en este curso, pero necesita un gran escenario donde brillar, y el estadio rojiblanco es ideal para ello.

13 goles y 11 asistencias acumula Lamine Yamal a estas alturas de la temporada con el Barcelona en 15 partidos entre Liga y Champions. Son muy buenos números y además llega al Metropolitano tras marcar ante el Aston Villa. Pero necesita dar un paso más.

Las grandes estrellas de nuestro fútbol son las que aparecen en los grandes partidos. Lamine Yamal necesita dar ese paso que todavía no ha dado este curso. En París marcó, pero su gol sirvió de poco ante una goleada dolorosa contra un PSG muy superior.

Frente al Real Madrid hace dos semanas en el Clásico de Liga, Lamine Yamal fue anulado por Cucurella y no tuvo el día. Estuvo muy bien defendido y en las ocasiones donde apareció, no estuvo nada acertado. Dos exámenes y una nota muy pobre para una auténtica estrella.

Partidazo de altura para Lamine Yamal

Por ello, Lamine Yamal necesita una gran actuación en una gran noche para reafirmar su buen inicio de temporada. El Metropolitano se presenta como escenario ideal para poder sacar su varita y demostrar que es diferencial, y que con sus botas puede ganar partidos.

También un partido con sabor a revancha para Lamine Yamal y sus compañeros. Territorio hostil el feudo rojiblanco para él en las últimas temporadas y de mal recuerdo el curso pasado, siendo eliminados por el Atleti en Copa y Champions. La motivación es tremenda.

Una gran noche que Lamine Yamal también necesita para recuperar la sonrisa después de no ganar un Balón de Oro que él pensaba que merecía después de conquistar el Mundial con la selección española. Tiene 19 años y toda una carrera por delante. El maratón hacia la siguiente pelota dorada de 2027 comienza este domingo en un duelo por el liderato de la Liga más que emocionante.