Alberola Rojas pitará el Atlético de Madrid-Barcelona

Javier Alberola Rojas pitará el partido de la jornada 12 entre el Atlético de Madrid y el Barcelona que se celebrará en el Metropolitano. El colegiado castellanomanchego será el encargado de arbitrar el choque entre los dos primeros clasificados de la Liga, a los que únicamente separan dos putos en la tabla. Un duelo de altura para uno de los considerados como mejores árbitros españoles, internacional y que viene de debutar en Champions League.

El de Ciudad Real estará asistido en el partido por Javier Iglesias Villanueva desde el VAR. Se trata del mismo árbitro que estuvo al frente del videoarbitraje en el Clásico del pasado 25 de octubre entre el Barcelona y el Real Madrid celebrado en el Camp Nou.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟮 | DOMINGO 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del domingo 8 de noviembre en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/zAZADDIIQP #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF https://t.co/geam7QPgCf — RFEF (@rfef) November 7, 2026

El balance del Atlético de Madrid es de 12 victorias, cuatro empates y cinco derrotas en los 21 partidos que han disputado los rojiblancos con Alberola Rojas al silbato. Unos números que contrastan con los del Barcelona, que ha ganado un 77% de las veces, puesto que se ha impuesto en 10 de los 13 partidos que le ha dirigido este colegiado, perdiendo únicamente un encuentro: contra la Real Sociedad en 2023, cuando ya eran campeones de Liga matemáticamente.

Pagó 7.400 euros al hijo de Negreira

Cabe recordar que Alberola Rojas es uno de los cinco árbitros que abonaron en total más de 25.000 euros al hijo de Enríquez Negreira por aquellos cursos de coaching en los que no está muy claro qué era lo que aprendían o para qué servían. Entre la multitud de colegiados que reconocieron haber requerido esos servicios, el manchego fue uno de los que sus pagos aparecen acreditados por la Agencia Tributaria. En concreto, Alberola un total de 7.400 euros en 12 pagos realizados entre 2018 y 2019, cuando ya era árbitro de Primera División.