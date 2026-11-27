Pedro Acosta ha reconocido que para él «era un sueño y un objetivo compartir box con Marc». Aunque no era el motivo principal por el que fichaba por Ducati, sí que era una de las razones por las que quería vestir de rojo, para batirse de tú a tú con el mejor de todos los tiempos y aprender de él. Tenía por delante el mayor reto de su carrera deportiva, pero finalmente no será así. Márquez no seguirá en MotoGP y el Tiburón se erige como el futuro líder del equipo rojo.

Nada más llegar a la zona donde estaban los periodistas aquí en el circuito Ricardo Tormo, Acosta hizo una declaración sobre el adiós de Márquez y lo puso a la altura de grandes leyendas del deporte como Michael Jordan o Rafa Nadal: «Marc está en una posición que está en lo más alto del deporte, no solo español, sino ya en general. La figura de Marc está muy alto en lo que son las leyendas del deporte como Michael Jordan o Rafa Nadal. Está en una posición que puede decir y hacer lo que quiera. Es comprensible que haya tomado la decisión que ha tomado y se merece tener una retirada más que plena».

Sobre si ahora que no está Marc se les abre una ventana a la nueva generación para ganar el Mundial, el murciano señaló: «La ventana estaba abierta con o sin Marc. Al final, descuentas uno y pones otro. Creo que todo está tan en la lotería con el nuevo reglamento, con los nuevos qualifying, con el nuevo calendario que va a ser un poco lotería».

Respecto a quién será su nuevo compañero, dijo que «eso es problema de ellos. Yo hasta el lunes no tengo problemas aquí». Acto seguido, reconoció que para él era un sueño compartir box con Marc, algo que ahora no sucederá: «Correcto. No era la razón principal por la que quise ir allí, porque la primera era tener una moto y un equipo competitivo para intentar luchar por el título. Pero, claro que era un sueño y un objetivo compartir box con Marc. No me cambia nada. Tendré a otro al lado y tendré que hacer mi camino en Ducati desde cero».

Sin Márquez, Acosta gana enteros para ser el primer piloto de Ducati: «Lo dudo. No sé a quién me pondrán al lado, pero necesito centrarme primero en lo personal cuando llegue y luego ya en lo que es solo la acción en pista». Sobre su rival para el año que viene, Pedro reconoció que «mi rival durante muchos años he sido yo mismo, porque he sido el que he hecho mis propias cagadas. Creo que demasiada faena tengo con controlar al Pedro que llevo dentro».

Respecto a la posibilidad de hacer pódium en esta carrera, comentó: «Estamos cerca, pero lejos a la vez. Hay cuatro Aprilia superfuertes, está Marc, está Pol, están las demás Ducati. Va a ser un fin de semana en el que el time attack de mañana lo marcará muchísimo las posibilidades que tenga. Va a ser una carrera muy junta para todos. Tenemos que tomárnoslo con calma y ver dónde podemos estar mañana».