El comité de huelga de IB3 ha desconvocado la huelga parcial indefinida tras alcanzar un acuerdo con los representantes de la empresa pública y el próximo martes se retomarán las negociaciones. En un comunicado, el comité ha explicado que ha aceptado corregir las deficiencias de la Relación de Puestos de Trabajo (RLT) y ya ha remitido parte de la documentación que ha usado para elaborarla.

La recepción de este material era una condición indispensable para poder empezar a negociar. El acuerdo también prevé un calendario de negociaciones que se iniciará el próximo martes y que incluye algunos encuentros en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib).

El comité ha recordado que el seguimiento de la huelga parcial esta semana ha rozado el 90 por ciento de media y la protesta ha afectado tanto a la programación de las franjas en que estaban convocadas los paros como a la duración de los informativos de radio y televisión.

Los representantes de los trabajadores han indicado que siguen aspirando a una «integración justa y digna» para las más de 300 personas que fueron internalizadas hace casi cuatro años y una mejora en las condiciones laborales.

La huelga en IB3 ha evidenciado la división entre los sindicatos en torno a la ampliación de los paros que habían previsto para el próximo 29 de noviembre, jornada electoral. CSIF había anunciado que no secundaría esta ampliación y sostienía que el preaviso presentado no cumple los requisitos legales, al no haberse comunicado a la empresa con los diez días de antelación preceptivos.

Según el sindicato, la autoridad laboral había advertido de esta circunstancia, lo que ponía en cuestión la validez de la ampliación de las movilizaciones. El calendario de paros oficialmente convocados para el 29 de noviembre contemplaba dos franjas horarias: de 12.00 a 14.00 horas y de 20.30 horas hasta la medianoche.

Decenas de trabajadores de IB3 se concentraron este martes frente al Parlament para reclamar al Govern una integración «justa y digna» de los más de 300 trabajadores procedentes de empresas privadas que fueron internalizados hace casi cuatro años.

La protesta, coincidiendo con el pleno parlamentario, se llevó a cabo el segundo día de paros parciales de la huelga indefinida convocada por el comité de empresa de IB3.

Los trabajadores concentrados reclamaron a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «arregle el ente» con pancartas en las que se podía leer «Sin derechos laborales no hay servicio público» o «queremos una integración justa».

La plantilla también reclama una relación de puestos de trabajo (RPT) «adecuada» y un convenio colectivo «que garantice los derechos laborales de todo el mundo».