El Govern que preside Marga Prohens espera al resultado de las elecciones del 29-N para que haya un cambio que provoque también una modificación en la postura de AENA sobre los aeropuertos de las Islas Baleares. El CEO de AENA, Maurici Lucena, insistió ayer en que «los aeropuertos españoles vivirán una expansión considerable en los próximos años». El portavoz del Govern, Antoni Costa, le ha pedido a Lucena «prudencia, porque el domingo hay elecciones», apostando por un cambio en la presidencia de AENA si gobierna el PP.

«El Govern de Baleares no comparte este posicionamiento y, si no lo comparte, haremos valer el posicionamiento contrario hasta las últimas consecuencias», ha sido la reacción de Antoni Costa tras conocer las palabras de Lucena, ya esperadas por otra parte porque recientemente, y todavía en su cargo de ministro, Óscar Puente anunció ampliaciones para que los aeropuertos de Baleares alcancen «los 50 millones de pasajeros al año».

Yo recomendaría al presidente de AENA ser un poco más prudente, sencillamente porque el domingo hay unas elecciones», ha sentenciado Costa.

El presidente de AENA ha provocado un terremoto entre las fuerzas políticas de Baleares al anunciar desde Barcelona que la mayoría de los aeropuertos españoles vivirán «una expansión muy considerable» en los próximos años. Algo a lo que, salvo el PSOE, se oponen todas las fuerzas políticas de las islas y que casa perfectamente con el Plan Director de la compañía que anunciaba que Son Sant Joan llegaría a los 50 millones de pasajeros.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha explicado que en los próximos años se podrá ver «una transformación, una modernización y, en muchos casos, una expansión muy considerable».

Lo ha dicho este jueves en una mesa redonda junto a la presidenta de Deloitte España, Ana Torrens, en el 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya.