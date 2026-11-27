Alarma en el pequeño comercio de Baleares: sufre en octubre la mayor caída de las ventas de toda España con un descenso del 4,2% respecto al año anterior, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el acumulado entre enero y octubre las ventas se han frenado un 2,3% y, respecto a septiembre, caen un 6,7%. Por su parte, en el empleo, el sector del comercio al por menor registró en las Islas en octubre un incremento del 3,1%. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, también suman cuatro meses de caídas.

Ya este verano, la patronal mayoritaria del comercio de Baleares, Afedeco, advirtió de un cambio de tendencia significativo en la evolución del comercio minorista, donde los niveles de ocupación hotelera extraordinariamente altos esta pasada temporada turística no evitaron que el comercio vendiera menos en términos reales.

Todo indicaría que el gasto se está redistribuyendo hacia otros ámbitos como el alojamiento, el ocio o las experiencias, y el comercio de proximidad está perdiendo peso en ese reparto. Es decir, el visitante consume, pero no necesariamente lo hace en el comercio de proximidad.

Un cambio en los hábitos de consumo, unido a la creciente orientación hacia experiencias frente a productos, que está transformando el modelo comercial sin que exista una adaptación suficiente del entorno para sostener al pequeño y mediano comercio.

A ello hay que sumar otras cuestiones clave en la supervivencia de estos negocios minoristas, como el aumento de la inflación acumulada y de los gastos estructurales, como la energía, los alquileres, los suministros y el personal, que están reduciendo los márgenes de forma progresiva, situando al sector en una posición cada vez más frágil.

Tras subir 90 impuestos desde que gobierna, la recaudación por impuestos del Gobierno de Sánchez marcó récord en 2025 con más de 325.000 millones de euros, a lo que hay que añadir que los ingresos por cotizaciones sociales, que también han subido para empresarios y empleados, ascendieron en 2025 a 176.000 millones de euros, 11.000 millones más.