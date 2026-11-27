A partir del 1 de enero de 2027, las pensiones de jubilación podrían experimentar una subida del 3,6%, aunque todavía queda por conocer el dato definitivo del IPC que el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer el 15 de diciembre. Sin embargo, los analistas de Funcas calculan que la inflación se situará en el 4,6%. De cumplirse esta previsión, el IPC medio anual alcanzaría el 3,57%, lo que se traduciría en una revalorización de las pensiones contributivas de la Seguridad Social y de las Clases Pasivas del 3,6%. Asimismo, la pensión máxima pasaría a rondar los 3.484 euros mensuales, frente a los 3.359,60 euros actuales de 2026.

El mecanismo que determina cuánto aumentan las pensiones cada año está recogido en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que «todas las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el complemento de brecha de género, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior».

Subida de las pensiones en 2027

La revalorización se aplicará tomando como referencia la cuantía de la pensión que perciba cada jubilado a 31 de diciembre de 2026. Por ejemplo, una prestación equivalente a la pensión media de jubilación, situada en 1.577,61 euros mensuales según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, aumentaría hasta los 1.634,40 euros. Esto supondría cobrar 56,79 euros más al mes y alrededor de 795 euros adicionales al año, teniendo en cuenta las 14 pagas.

En cuanto a las pensiones mínimas, el incremento será superior al de la subida general. Esto se debe a que la disposición adicional 53.ª de la Ley General de la Seguridad Social determina que «desde el año 2027, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada según lo dispuesto en el artículo 58.2, y que servirá de cuantía de referencia, no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos».

El resto de pensiones mínimas también experimentarán una subida superior al IPC. En concreto, recibirán un incremento adicional equivalente a la mitad del porcentaje extra que necesite la pensión mínima de referencia para alcanzar el umbral de pobreza. Por su parte, las pensiones mínimas con cónyuge a cargo tendrán como referencia esa misma cuantía, mientras que la correspondiente a la gran incapacidad será un 50% superior»

Si se aplica esta misma fórmula de cálculo, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo pasaría de los 17.592,40 euros anuales actuales a 20.059,20 euros, lo que equivale a 1.432,80 euros mensuales en 14 pagas. Este incremento se aplicaría con independencia de la revalorización general. Por su parte, la mínima para los jubilados de 65 años o más sin cónyuge pasaría de 13.106,80 a 14.261,66 euros al año, es decir, 1.018,69 euros mensuales.

Las cuantías previstas para 2027 también variarán en función de la edad del pensionista y de su situación familiar. En el caso de los titulares de 65 años o más, la mínima sería de 20.059,20 euros anuales con cónyuge a cargo, 14.261,66 euros sin cónyuge y 13.538 euros con cónyuge no a cargo. Para los menores de 65 años, las cantidades serían de 20.059,20, 13.343,12 y 12.611,90 euros, respectivamente.

En las pensiones de jubilación de titulares de 65 años o más procedentes de gran incapacidad, las cuantías alcanzarían los 30.085,58 euros anuales con cónyuge a cargo, 21.392,42 euros sin cónyuge y 20.306,30 euros con cónyuge no a cargo.

Complemento a mínimos

El complemento a mínimos aumenta la cuantía de aquellas pensiones que no alcanzan la cantidad mínima establecida según las circunstancias familiares del beneficiario. Para tener derecho a percibirlo íntegramente, es necesario cumplir determinados límites de ingresos: 9.442 euros anuales para quienes no tienen cónyuge a cargo y en 11.013 euros cuando existe un cónyuge a cargo.

De cara a 2027, si estos límites se actualizan en la misma proporción que las pensiones, pasarían a situarse en 9.782 euros anuales para los jubilados sin cónyuge a cargo y en 11.410 euros para aquellos que sí lo tienen. Este cambio podría permitir que algunos pensionistas que actualmente cobran una cantidad ligeramente superior a la mínima también tengan derecho a recibir el complemento a mínimos.

Cuantía

Con una revalorización del 3,6%, una pensión actual de 1.300 euros mensuales pasaría a ser de 1.346,80 euros en 2027, lo que supondría cobrar 46,80 euros más al mes. En el caso de una pensión de 1.500 euros, la nueva cuantía alcanzaría los 1.554 euros, con un incremento mensual de 54 euros.

Para quienes perciben actualmente 1.700 euros, la prestación subiría hasta los 1.761,20 euros, es decir, 61,20 euros más al mes. Si la pensión es de 1.900 euros, pasaría a situarse en 1.968,40 euros, con una diferencia de 68,40 euros mensuales.

Por su parte, una pensión de 2.100 euros aumentaría hasta los 2.175,60 euros, lo que representa 75,60 euros adicionales al mes. En el caso de quienes cobran 2.300 euros, la cuantía alcanzaría los 2.382,80 euros, con una subida de 82,80 euros mensuales.

Las pensiones de 2.500 euros pasarían a ser de 2.590 euros, lo que supondría ingresar 90 euros más al mes. Para quienes cobran 2.700 euros, la prestación aumentaría hasta los 2.797,20 euros, con 97,20 euros adicionales. Finalmente, una pensión actual de 2.900 euros alcanzaría los 3.004,40 euros mensuales en 2027, es decir, 104,40 euros más al mes.