La España vaciada sigue buscando fórmulas para atraer nuevos vecinos y evitar que sus pueblos pierdan servicios esenciales. En algunos casos, las oportunidades pasan por ofrecer una vivienda y facilitar la gestión de negocios que resultan fundamentales para mantener viva la actividad de estas localidades. Es precisamente lo que ha ocurrido en Villegas, donde la llegada de esta pareja ha permitido dar continuidad al bar del municipio.

José y Daniela conocieron la propuesta a través de un anuncio del Proyecto Arraigo, una iniciativa que facilita la llegada de nuevos habitantes a municipios rurales. La oferta encajaba con lo que buscaban y no tardaron en ponerse en contacto. «Echamos la solicitud el miércoles o el jueves; el viernes nos llamaron y el lunes siguiente ya habíamos pedido los días libres para venir a ver el pueblo. Fue una locura», recuerdan.

De Cádiz al bar de Villegas

La posibilidad de trabajar en el propio pueblo fue uno de los grandes atractivos de la propuesta. El establecimiento necesitaba personas que se encargaran de su actividad y José y Daniela vieron en él una oportunidad para comenzar una nueva etapa. «Cuando entramos al bar pensamos que era una buena oportunidad», recuerda José. El acuerdo tiene unas condiciones especialmente llamativas, ya que no tienen que pagar alquiler por el local ni asumir los gastos de electricidad y agua.

«Por el bar no pagamos nada, ni luz ni agua ni nada, todos los beneficios son íntegros para nosotros», afirman. Esto les permite desarrollar su actividad sin afrontar algunos de los gastos fijos habituales de la hostelería. No obstante, tuvieron que aportar una fianza de 700 euros por el establecimiento y hacerse cargo de las responsabilidades propias del negocio. Para Villegas, además, contar con una pareja al frente del bar supone conservar un punto de encuentro importante para sus vecinos.

Una vivienda por 110 euros y unos gastos muy reducidos

La otra parte de la oferta era la posibilidad de acceder a una casa en el municipio. Aunque al principio pensaban que encontrarían una vivienda antigua y en mal estado, su primera impresión fue completamente distinta. «Cuando recibimos la noticia, pensábamos que iba a ser una casa antiquísima, pero es una maravilla», cuentan. José también recuerda cómo se sintió al conocerla por primera vez. «Me veía haciendo vida aquí», reconoce.

El alquiler social que pagan por la vivienda es de 110 euros mensuales. Según explican, inicialmente estaba previsto que no tuviera ningún coste, pero las condiciones legales de la cesión obligaron a formalizar ese pago. La pareja también ha explicado cuánto necesita para vivir en Villegas. «De gastos, si contamos los 110 euros de alquiler y tiramos por lo alto en los meses de más frío, el mes que más gastamos, 200 euros como mucho. Si le pones la compra, 280 al mes como muchísimo», aseguran.