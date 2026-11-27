Congelar carne es algo que hacemos casi sin pensar cuando compramos más de la cuenta o cuando hemos querido aprovechar una oferta del supermercado. La metemos en la bandeja en la que viene, cerramos el cajón del congelador y damos por hecho que estará perfectamente conservada hasta que decidamos utilizarla. Sin embargo, si va a permanecer allí varias semanas o incluso meses, el envase original puede quedarse corto.

Varios expertos, y en concreto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda reforzar ese envoltorio cuando el almacenamiento vaya a ser prolongado. Y una de las formas de hacerlo es cubrir el paquete con papel de aluminio resistente, aunque también sirven las bolsas específicas para congelación. El motivo tiene que ver con el aire y con la humedad que va perdiendo la carne mientras permanece congelada.

Instan a envolver la carne en papel de aluminio antes de meterla al congelador

Después de haberla comprado, podemos congelar la carne en su envase original o de hecho, en la bandeja en la que suele venir cuando la compramos en el supermercado. Pero esto sólo se aconseja si la vamos a consumir en poco tiempo. Según el USDA es mejor envolverla en papel de aluminio si no la vamos a descongelar en semanas o incluso meses. El motivo es que muchos envases comerciales permiten cierto paso de aire y, con las semanas, eso puede acabar afectando al alimento. No necesariamente porque deje de ser seguro, sino porque se reseca y pierde calidad.

Es entonces cuando aparecen las llamadas quemaduras por congelación. Se distinguen porque algunas zonas de la carne adquieren un aspecto seco y pueden volverse grisáceas o marrones. Al cocinarla, esas partes también pueden tener una textura diferente y resultar menos agradables. De este modo, añadir una capa de papel de aluminio o utilizar una bolsa de congelación ayuda a limitar ese contacto con el aire. No hace falta retirar el envase del supermercado si está en buen estado. Basta con cubrirlo bien y procurar que quede lo más cerrado posible.

Esas manchas no significan necesariamente que la carne esté mala

Como mencionamos, el aspecto de una carne con quemaduras por congelación puede hacer pensar que se ha estropeado, pero no es exactamente así. Durante la congelación se produce un fenómeno conocido como sublimación. Los cristales de hielo que se encuentran en la superficie pueden pasar directamente a vapor y esa pérdida de agua va secando las capas exteriores.

La Universidad Estatal de Iowa explica este proceso para entender por qué algunos alimentos aparecen deshidratados después de pasar demasiado tiempo en el congelador. También interviene el oxígeno, que puede producir cambios de color y afectar al sabor. El problema es principalmente de calidad. Si la carne ha sido manipulada correctamente y se ha mantenido congelada de manera continua a -18 ºC o menos, una quemadura por congelación no significa por sí sola que exista un riesgo para la salud. De hecho las zonas afectadas se pueden retirar antes o después de cocinar. Otra cosa es que prácticamente toda la pieza esté reseca, porque en ese caso puede haber perdido tanta calidad que no merezca la pena utilizarla.

Cómo utilizar el papel de aluminio correctamente

No se trata simplemente de colocar una hoja encima de la bandeja. Si queremos que el aluminio actúe realmente como una barrera frente al aire, tiene que cubrir todo el paquete. Lo mejor es utilizar papel de aluminio resistente y ajustarlo alrededor del envase original, cerrando bien los extremos. Cuanto menos aire quede alrededor de la carne, mejor se conservará su humedad.

También se puede prescindir del aluminio y utilizar una bolsa diseñada específicamente para congelar. En ese caso conviene sacar todo el aire posible antes de cerrarla. Ambas soluciones persiguen lo mismo: que el alimento quede protegido frente al ambiente seco del congelador. Y si la carne viene ya envasada al vacío y el paquete permanece intacto, no es necesario añadir otra capa. Ese tipo de embalaje ya reduce muchísimo el contacto con el aire. Y por último hay otro gesto que parece menor pero resulta bastante útil: apuntar la fecha antes de guardar el paquete. Así sabemos cuánto tiempo lleva dentro y evitamos encontrarnos meses después con una pieza que ni siquiera recordamos cuándo congelamos.

No toda la carne mantiene la misma calidad durante meses

Mantener un alimento a -18 ºC o menos permite conservarlo durante bastante tiempo desde el punto de vista de la seguridad, pero la calidad no permanece exactamente igual de forma indefinida. El USDA, por ejemplo, recomienda consumir la carne picada congelada preferentemente en un periodo de unos cuatro meses. En otros productos los tiempos pueden ser diferentes, pero cuanto más se alarga el almacenamiento, más probable es que aparezcan cambios de textura o sabor.

Por eso el papel de aluminio resulta especialmente útil cuando compramos carne para guardar durante bastante tiempo. Si sabemos que vamos a cocinarla dentro de unos días o pocas semanas, el propio envase del supermercado puede ser suficiente siempre que esté bien cerrado. También es importante mantener estable la temperatura del congelador. De hecho, envolver perfectamente una pieza sirve de poco si posteriormente se descongela parcialmente y vuelve a congelarse varias veces.