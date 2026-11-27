El plan de obra para la renovación de los circuitos de vía en la línea Madrid-Sevilla y, específicamente, en el tramo del accidente de Adamuz (Toledo), recogía expresamente las limitaciones del sistema para la «detección de la rotura de carril», la causa más probable del siniestro.

«Los TTC detectan roturas completas de carril, esto es, rotura franca con interrupción eléctrica. En el carril de puesta a tierra con distancias de interconexión menores de aproximadamente 1,5 km, la detección de rotura de carril sólo es posible dentro de ciertos límites», se exponía en el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

A continuación, se informaba de las medidas «para la óptima detección de rotura de carril», avisando que «la rotura de un carril mediante los circuitos de audiofrecuencia depende de que el rail deje de presentar continuidad eléctrica y que no se tenga un camino alternativo indeseado para la señal». «Para minimizar estos efectos se llevarán a cabo las siguientes acciones», avanzaba la empresa Thales, adjudicataria de la obra, enumerando una serie de puntos que dan cuenta de la complejidad para detectar la rotura, algo que no sucedió en Adamuz.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios (Aitat) apunta a la rotura de la vía como causa del siniestro, que provocó la muerte de 46 personas el pasado 18 de enero. El sistema de seguridad no detectó esa rotura, que se habría producido 22 horas antes del siniestro. Se estima que, desde que se rompió la vía y hasta que el tren descarriló, circularon 47 trenes por ese punto.

Pese a conocer las limitaciones, Adif decidió la sustitución del circuito de vía FTG S por otro, el TTC, que no estaba previsto para la detección de la rotura de las vías. Se da la circunstancia, además, de que el administrador ferroviario validó ese sistema en marzo de 2020, a sabiendas de que «no podía garantizarse la detección de la rotura de carril», según recoge la Aitat en su informe, entregado a la juez de Montero que investiga la tragedia. Los investigadores advierten del riesgo de que tenga lugar otro accidente.

Igualmente, el informe de riesgos del proyecto, realizado en 2024, ya apuntaba a que el sistema no estaba preparado para detectar la rotura. Una deficiencia que se calificó de «catastrófica» e «intolerable». No obstante, se informó que la detección de la rotura no era un requisito propiamente dicho del proyecto, por lo que ese riesgo figuró finalmente como «cancelado».

Un «bache»

Además, el informe de los peritos independientes que investigan el siniestro apunta a la existencia de una cesión del terreno, o bache, de hasta 6,4 milímetros que pudo llegar a provocar la rotura de la soldadura. Ese bache se detectó en septiembre de 2025 en el punto de rotura de la vía; se corrigió, pero reapareció en octubre. En noviembre, se revisó por parte de Adif y había aumentado su tamaño. Pero, pese a ello, no volvió a revisarse.

Esto pudo amplificar la rotura de la soldadura, la causa más probable del descarrilamiento. Adif sólo realizó una auscultación ultrasónica a la soldadura, y fue en el momento de su construcción.

«La última inspección se hizo durante su construcción», recoge taxativamente el administrador ferroviario en un documento sobre las revisiones realizadas en la vía de Adamuz hasta el accidente. Esto es, el 25 de junio de 2025.

Se trata de la prueba más especializada para detectar posibles riesgos en la infraestructura por microrroturas, desgastes y otras anomalías que puedan suponer un peligro para el tráfico ferroviario, y para la que se emplean sensores, cámaras, láseres y sistemas informáticos avanzados.

Los investigadores apuntan además a las «incongruencias» en el informe sobre soldaduras, por ejemplo, que «en los partes diarios de las soldaduras sólo se identifica la presencia del soldador, aunque realmente las soldaduras las realiza un equipo, aunque este esté coordinado por el soldador acreditado».

En cuanto a las traviesas, los peritos afirman que, «ya que en la zona de la rotura de la vía son reutilizadas, debe valorarse que fueron instaladas bajo la normativa de 1991, donde sólo se recogía la necesidad del ensayo de flexión y el ensayo de fisuración real».

Por otro lado, en un informe de la Guardia Civil del día 19 de noviembre se explica que tras el visionado de la grabación en cabina realizada el 31 de octubre de 2025, se puede observar que «en el kilómetro exacto de la fractura del carril existe una ausencia de balasto, en al menos cuatro traviesas de la vía 1».