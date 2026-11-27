La motosierra de Santiago Abascal contra el gasto político y la burocracia ha encontrado argumentos en un ambicioso proyecto de desregulación impulsado por el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU CEFAS). El líder de Vox cifra en 70.000 millones al año el gasto superfluo generado por cientos de normas que impiden el crecimiento económico de España mientras el Leviatán del Estado sigue creciendo.

Abascal se ha basado en campaña en estos dos citados centros de pensamiento, líderes en economía en España y referentes internacionales académicos, donde Vox ha encontrado respaldo y que ha convertido en una de las principales banderas económicas: recortar burocracia, eliminar duplicidades y reducir el peso de un Estado que, según su diagnóstico, ha terminado creciendo a costa de la libertad económica y de los contribuyentes.

El Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU CEFAS) han puesto en marcha una revisión del ordenamiento jurídico español para identificar las normas que deberían desaparecer, modificarse o simplificarse y combatir el exceso de intervencionismo que, según su diagnóstico, asfixia a ciudadanos, empresas y autónomos. Su conclusión, apoyada en una auditoría de la legislación generada entre 2004 y 2026, deja poco margen a la duda: el 76% de las leyes aprobadas necesitan cambios.

Para Abascal, la robótica y la Inteligencia Artificial pueden hacer más eficientes el Estado, lo que consideran una herramienta necesaria en la próxima legislatura. Así lo sostuvo este jueves en el debate, en el enfrentamiento abierto con Pedro Sánchez y Ada Colau por la defensa de Vox en el recorte drástico del gasto político generado por «leyes inútiles, muchas de ellas derivadas del fanatismo».

La estrategia de Vox: adelgazar el Estado de leyes y gastos

El proyecto Desenredar España del Instituto Juan de Mariana y el CEU-CEFAS pone el foco en el crecimiento de la maquinaria regulatoria, el coste de las obligaciones administrativas y la proliferación de leyes que condicionan la actividad económica. La iniciativa conecta con uno de los principales argumentos de Vox: la necesidad de adelgazar el Estado, eliminar estructuras innecesarias y acabar con un entramado político y burocrático que, a juicio del partido, consume recursos públicos sin aportar beneficios proporcionales a los españoles.

Y que fue alabada por el prestigioso economista estadounidense Arthur Laffer, asesor económico de Ronald Reagan y uno de los referentes mundiales en fomentar en las administraciones la bajada de impuestos para impulsar la economía.

Laffer llegó a llamar el pasado septiembre «mi héroe» a Santiago Abascal, en lo que marcó el arranque de la campaña de la formación sobre desregulación, una de las mayores ambiciones políticas de cara al 29-N. Sólo unas semanas antes de recibir Abascal el respaldo de Nueva Economía Forum, la organización de debate de referencia en España para celebrar un desayuno con el líder de la derecha francesa y socio de Vox, Jordan Bardella.

Para el economista y autor de uno de los informes del Instituto Juan de Mariana, Diego de La Cruz, da un paso más respecto a la necesidad de reducir la burocracia y eliminar leyes que considera dañinas para la prosperidad: «El debate sobre la motosierra no se limita a cuánto dinero puede recortar el Estado. También cuestionamos cuántas normas necesita España, qué estructuras justifican su existencia y cuánto cuesta mantener un sistema que obliga a ciudadanos y empresas a dedicar recursos crecientes a cumplir con la Administración», señala a OKDIARIO.

El respaldo económico de Vox

El primer informe, publicado en febrero de 2026, plantea una auditoría de la legislación aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez y propone una agenda de desregulación que permita revisar las normas que considera excesivamente intervencionistas. La segunda entrega amplía el análisis a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, evidenciando que el problema, según sus autores, no se limita a una legislatura, sino que responde a una acumulación normativa que se ha prolongado durante más de dos décadas.

La radiografía del segundo estudio es contundente: sus autores examinan 598 normas con rango de ley aprobadas entre 2004 y 2025 y concluyen que 453, el 76%, deberían derogarse, simplificarse o reformarse. De ellas, 132 podrían eliminarse íntegramente, otras 31 requerirían negociar previamente con la Comisión Europea, 99 necesitan una revisión para retirar cargas adicionales a las exigidas por la Unión Europea y 191 precisan reformas profundas.

La propuesta va más allá de una declaración genérica contra la burocracia. Los autores han desarrollado un sistema apoyado en inteligencia artificial y big data para analizar miles de disposiciones, detectar duplicidades, identificar cargas regulatorias y estudiar las consecuencias de modificar o eliminar determinadas normas. El proyecto contempla incluso una herramienta denominada MOTOSIERRA-DESREG, concebida para facilitar la revisión y reescritura legislativa.

El objetivo es convertir la desregulación en una política de aplicación inmediata, con una hoja de ruta preparada para un eventual cambio de Gobierno. La iniciativa sostiene que España no necesita seguir acumulando legislación, sino revisar el marco existente, retirar las normas que considera innecesarias y recuperar margen para la iniciativa privada y la autonomía de los ciudadanos.

Este planteamiento enlaza con la batalla política de Abascal contra lo que Vox denomina «el Estado de bienestar político» y quedó manifiesto en el debate de este jueves contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y de Frente Amplio, Ada Colau. Para Vox, la izquierda actual ha generado un entramado de organismos, estructuras administrativas, subvenciones y regulaciones que la formación contrapone al gasto destinado a resolver los problemas cotidianos de los españoles.

Frente al modelo de Sánchez, basado en una mayor intervención pública, Vox reivindica en su programa una Administración más reducida, menos burocrática y con menor capacidad para condicionar la actividad económica y la vida privada. En este contexto, el portavoz de Economía en Vox, José María Figaredo, advierte que será necesario en la próxima legislatura una auditoria del gasto que supera 224.000 millones de euros, «para distinguir lo necesario de lo superfluo».