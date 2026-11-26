El líder de Vox, Santiago Abascal, ha marcado distancias con Pedro Sánchez antes incluso de que comenzara el debate a cuatro de este jueves. En el posado para los fotógrafos en los estudios de la Academia de Televisión, Abascal se ha situado en un extremo del escenario y se ha mantenido alejado del candidato socialista, con los brazos caídos y la mirada al frente, sin cruzar un solo gesto con él.

La foto de familia se ha tomado entre las 21.30 y las 21.40 horas en el plató de Tres Cantos (Madrid), con los cuatro candidatos y la presidenta de la Academia, María Casado. Ni saludos ni gestos de cortesía entre el líder de Vox y el presidente del Gobierno, que han posado separados por un hueco visible mientras los fotógrafos disparaban desde el foso.

Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) se miden esta noche a partir de las 22.00 horas en el último gran debate de la campaña, a tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La Academia de Televisión, que ya organizó la semana pasada el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, ofrece una señal institucional que emiten, entre otros, TVE, el Canal 24 Horas y RTVE Play.

El formato, pactado hasta el último detalle por las cuatro formaciones, se divide en cinco bloques de unos 20 minutos: vivienda; economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. Cada candidato dispone de cinco minutos por bloque y los cuatro debaten de pie, en atriles.

Antes de entrar en materia, cada uno tiene una intervención inicial de minuto y medio. La abre Colau, a la que siguen Sánchez y Feijóo, y la cierra Abascal. El debate termina con el tradicional «minuto de oro», en el que los candidatos piden el voto directamente a los espectadores. Moderará María Casado. Para evitar las disputas por el reparto de tiempos.