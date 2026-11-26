El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha vuelto a ser recibido con gritos de «¡hijo de puta!», «¡traidor!» y «¡vete a tu casa!» a su llegada este jueves al plató de Tres Cantos (Madrid) donde se celebra el debate a cuatro, el último de la campaña antes de las elecciones generales del 29N.

El amplio cordón de seguridad desplegado en los alrededores del complejo audiovisual Madrid Content City, no ha evitado silenciar el descontento ciudadano con el presidente del Gobierno. Sánchez ha sido recibido con pitadas y abucheos, como puede ver en el vídeo que acompaña a esta información.

Y han proseguido al bajarse del vehículo y mientras era recibido por la periodista María Casado. También cuando posaba para los medios antes de entrar al photocall. El despliegue policial no ha evitado que los gritos y protestas del grupo de ciudadanos concentrados en el exterior fueran captados por las cámaras.

El pasado jueves, en el cara a cara con el candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno también fue abucheado.

Sánchez ha sido el último de los cuatro candidatos en llegar, tal y como estaba estipulado. Después del líder de Vox, Santiago Abascal; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

En declaraciones a María Casado, presidenta de la Academia de Televisión y encargada de moderar el debate, ha expresado estar «animado y expectante».

En esta ocasión, Pedro Sánchez lleva un traje azul marino, corbata roja y un pin de la Agenda 2030. El atuendo elegido para el cara a cara, un traje marrón y una corbata burdeos, cosechó numerosos memes. Por su parecido al de Mr Bean.

¿Por qué Sánchez se ha vestido de Mr. Bean?

#CaraACara26 #CaraACaraRTVE https://t.co/n1aNKpbVPs — El sheriff de Wichita 🇪🇸 (@sheriff_189) November 19, 2026

Mr.Bean nos hace reír. Sánchez nos hace llorar… y encima nos frie a impuestos https://t.co/vH6WeRcm6s — Arturo Rodríguez (@Arturocyl) November 20, 2026

El pasado jueves, Feijóo salió presidente del debate tras dejar KO a Sánchez.

Y así también lo recogieron los memes.

DOMANDO AL PERRO #CARAaCARA26 https://t.co/Amh2nK7eyO — NNGG Catalunya🇪🇸 (@NNGGcat) November 19, 2026

#FeijóoGana #CaraACara26 #CaraACara2026 https://t.co/bvHap4SEOy — JÁngel Sánchez Juliá (@JoseAngel_SJ) November 19, 2026

FIN DEL DEBATE ! Buenas noches señoras y señores !

#CaraACara26 https://t.co/qpXUWZYYNE — Soy Jofre 🇪🇦 (@Fonzano83) November 19, 2026

Cuando Sánchez ha llegado a la Academia de la Televisión, se ha escuchado la siguiente pregunta por parte de uno de los acreditados: «Presidente, ¿va a cometer usted un fraude electoral?». El presidente del Ejecutivo ha decidido no contestar.