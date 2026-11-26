El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que los llamados ‘nietos’ que obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática, y que tienen suspendida su inscripción censal, tampoco podrán votar el 29 de noviembre aunque se hayan trasladado a vivir a España. La decisión alcanza, al menos, a 11.283 electores del censo de residentes en España (CER). El auto reprocha además a la Administración General del Estado los «errores o inexactitudes» de las listas que entregó.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la providencia del pasado 20 de noviembre. La resolución, fechada en Madrid este 26 de noviembre, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Delgado-Iribarren y cuenta con un voto particular.

Contra ella «no cabe recurso». Las mesas electorales, según el tribunal, «no podrán introducir en las urnas al Congreso de Diputados y al Senado el voto de las personas que en los listados del Censo Electoral aparezcan con la inscripción censal suspendida». Esas papeletas «deberán ser conservados en el expediente del escrutinio».

Recuerdan los apercibimientos

El auto dedica varios pasajes a la gestión de los datos. Recuerda que la relación nominal de afectados llegó «transcurrido mes y medio desde la fecha del auto de 10 de septiembre». Y solo después de un requerimiento dirigido a «los ministros responsables de los organismos afectados».

Los informes posteriores de la Oficina del Censo Electoral (OCE) han ido reduciendo las 163.355 personas iniciales hasta 113.326. Han alegado la inclusión de menores, duplicaciones, adquisiciones anteriores a la ley y registros no identificados.

La Sala ha calificado esas modificaciones de «difícil comprensión», en coincidencia con el Ministerio Fiscal. Y ha lamentado que se comunicaran «sin dar una explicación comprensible» de cómo una lista recién entregada podía contener tantos fallos.

Ante ese galimatías de cifras, el tribunal ha querido dejar claro quién elaboró la relación. La suspensión afecta, subraya, a «personas concretas, con nombre y apellidos facilitados por la misma representación de la Administración del Estado que ahora recurre esta providencia».

Censo electoral único

La Abogacía del Estado sostenía que la mención expresa al CER ampliaba unas medidas que hasta ahora sólo se habían referido al censo de residentes ausentes en el extranjero (CERA). Ha alegado incongruencia, indefensión de los afectados y vulneración del derecho de sufragio del artículo 23 de la Constitución.

El Supremo ha rechazado ese planteamiento. Recuerda que, según la Ley Electoral, «el Censo Electoral es único», y que su división en CER y CERA es sólo funcional.

De ahí su conclusión: «Esa variación en la residencia no puede ser un medio de eludir la suspensión cautelar acordada». A su juicio, la providencia «ni modificó ni amplió la medida cautelar», sino que se limitó a recordarla.

Los magistrados explican que el dato del CER se desconocía en septiembre. Lo aportó la Oficina del Censo Electoral el 5 de noviembre, cuando cifró en 11.283 los afectados inscritos en ese censo.

Al recurso se han adherido la Junta Electoral Central (JEC) y 42 afectados. La JEC ha advertido de que la votación ya ha comenzado en el extranjero y por correo.

El fiscal, en cambio, ha defendido la providencia porque la medida afecta «a una persona y no a una herramienta administrativa».

El auto marca distancias con la Abogacía. Destaca que la JEC no recurrió la providencia y se ha limitado a cumplirla, mientras que el recurrente «no es, por tanto, quien tiene atribuida las funciones de garantía de transparencia, objetividad e igualdad de los procesos electorales».

Tampoco acepta que sea tarde para aplicar la medida. Como la Oficina del Censo Electoral tiene identificadas a esas personas desde el 5 de noviembre, ha habido «tiempo suficiente» para revisar las listas y para que la JEC dé instrucciones a las mesas a través de las Juntas Electorales de Zona.

Memoria Democrática

El pleito nace de recursos de Vox y Iustitia Europa contra un acuerdo de julio de la JEC. Afecta a quienes adquirieron la nacionalidad por el derecho de opción de una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

En concreto, a los que lo hicieron según la interpretación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Vox sostiene que las altas censales solo debían tramitarse cuando el optante hubiera acreditado «el presupuesto legal del exilio».

El 10 de septiembre, la Sala suspendió cautelarmente la inscripción de ese colectivo, una decisión que confirmó el 12 y el 23 de octubre. Quedan a salvo quienes presenten certificación consular: 901 personas ya lo han hecho y otras pueden aportarla antes del día de la votación.

En cambio, en los autos notificados el 9 de noviembre, el tribunal ha denegado extender la medida a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por esa ley. Adujo el avanzado estado del proceso electoral y las dificultades de ejecución.

La decisión no ha sido unánime. La magistrada Alicia Millán se ha remitido a los votos particulares que ya formuló contra los autos anteriores y ha considerado que el recurso del Abogado del Estado «debió ser estimado».

El domingo, por tanto, algunas papeletas harán un recorrido distinto al del resto: de la mano del elector al expediente del escrutinio, sin pasar por la urna. Su destino, como el de quienes las emitan, seguirá en suspenso hasta que el Supremo dicte sentencia sobre el fondo.