El Pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la reprobación del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, con los 18 votos a favor de PP y Vox. El bloque de la izquierda que conforman PSOE, Compromís y Podemos y que suma 11 ediles ha votado en contra.

La reprobación de Sánchez se ha producido después de que los Presupuestos Generales del Estado hayan condenado a Alicante a ser la «provincia más discriminada» de España en inversiones por parte del gobierno que Sánchez preside, así como la última durante esos cuatro años en inversiones del Estado dentro de los citados presupuestos.

La reprobación de Pedro Sánchez se ha producido en el mismo pleno en que ha sido aprobada definitivamente una nueva rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los alicantinos, la tercera de la legislatura, por un montante, en este caso, de 1,1 millones de euros. De modo que lo que se ha visualizado en ese pleno es que, mientras el gobierno local baja impuestos, el de Sánchez no invierte en Alicante, en su provincia ni en los alicantinos.

Además, la reprobación de Sánchez se produce después de que el presidente de gobierno lleve años sin pisar la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana y en vísperas de las elecciones generales del próximo domingo.

La declaración institucional que formula la reprobación de Sánchez entiende que la ciudad «sigue en la cola del volumen de inversión del Estado por habitante y sufre una infradotación estructural persistente». Además, explica que mientras en 2025 la inversión per cápita de Alicante fue de 37 euros, la media nacional alcanzó los 166 euros por habitante. Es decir, que los alicantinos recibieron un 77,7% menos que la media de los españoles.

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante ya había llevado con anterioridad otra declaración institucional denunciando que Sánchez y su gobierno discriminaban Alicante en materia de infraestructuras en «en favor de Cataluña». Por tanto, ya existía el precedente de otra declaración institucional de tenor similar a la de este jueves.

Aquello fue en 2024. Y dos años más tarde, a la vista de que Sánchez no ha aprobado más presupuestos y que tampoco se ha incrementado su interés por acrecentar la inversión del Estado en Alicante, PP y Vox han decidido reprobarlo.

De hecho, en aquella declaración institucional de 2024, el PP ya destacaba que con Sánchez al frente del Gobierno de España, Alicante era la peor financiada en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborados hasta entonces. Ahora, son cuatro.