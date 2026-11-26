Julio Iglesias ha recurrido la apertura de la apertura de la investigación judicial por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante en la Audiencia Nacional alegando que «vulnera sus derechos» y que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para estudiar el asunto, tal y como dijo la Fiscalía en enero.

La defensa de Julio Iglesias, ejercida por el abogado José Antonio Choclán, ha presentado un recurso de apelación de 40 páginas en el que expone que se están vulnerando sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías sin indefensión reconocido en la Constitución Española y la legislación española.

La primera denuncia ante la Fiscalía incluía a otras dos personas, pero la querella actual se dirige solo contra el cantante, el único con nacionalidad española. La defensa de Iglesias habla de una «selección ad hoc de sujetos» que, a su juicio, deja incompleto el relato de los hechos.

Esas dos personas no podrían ser investigadas en España y, si declararan como testigos, estarían obligadas a decir verdad.»Tal situación conculca gravemente el derecho de defensa de mi mandante, de forma irremediable», concluye el escrito.

«Debe juzgarse en Dominicana o Bahamas»

Según la querella puesta por sus ex empleadas, los hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas. De este modo, se pide a la Sala de la Audiencia Nacional que declare «la falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles para el conocimiento del presente procedimiento».

El núcleo del recurso es la interpretación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El juez admitió la querella aplicando el principio de personalidad activa, que permite juzgar en España a ciudadanos españoles por delitos cometidos en el extranjero. La defensa de Julio Iglesias sostiene que esa lectura convierte la ley en «una especie de Justicia universal con relación a los españoles repartidos por el mundo».

«Siendo reconocido que Julio Iglesias no se encuentra en territorio español ni tiene su residencia habitual en España, la Audiencia Nacional carece de jurisdicción para la investigación de los hechos denunciados, a pesar de ostentar la nacionalidad española», explica su abogado.

Otro de los ejes es la acusación de forum shopping, es decir, de buscar el tribunal más favorable. Según la defensa, admitir la querella supone reconocer a la víctima el derecho «a buscar el fuero que le sea más conveniente».

El recurso vincula esa elección con un perjuicio concreto para el cantante. Según su recurso, foro español es «el que mayor perjuicio ocasiona al querellado, dado el seguro daño reputacional más intenso que produce en España la mera noticia de la denuncia, primero, y querella, después».

El escrito recuerda además que el propio informe fiscal reconocía que «hay otros países en mejores condiciones de conocer, como lo son República Dominicana y Bahamas». La querella sostenía que en esos países existe una impunidad estructural en la violencia de género. La defensa califica esa afirmación de «conclusión arbitraria, no fundamentada objetivamente», e invoca los convenios de cooperación penal que España mantiene con ambos Estados.

Critica el «radical cambio de criterio» de la Fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el pasado mes de enero la denuncia que le pusieron sus ex empleadas por hechos idénticos a los descritos en estra nueva querella. El cantante critica en su recurso «el radical cambio de criterio del Ministerio Fiscal a la hora de resolver idéntico caso».

El escrito afirma desconocer si se siguió el procedimiento interno de discrepancia previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. «Ante tal radical cambio de criterio, siendo que únicamente ha sido filtrado en los medios de comunicación que el mismo ha contado con el beneplácito de la Fiscalía Especializada en delitos de trata de seres humanos y extranjería, delitos que, por otra parte, han sido expresamente excluidos del presente procedimiento tras la inadmisión a trámite de la querella respecto de los mismos», explica el abogado de Julio Iglesias.

Ahora, será la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que decida si confirma la admisión de la querella o declara que la justicia española no es competente para investigar al cantante más internacional de España.