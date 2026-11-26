La Guardia Civil ha detenido este jueves a tres personas por un robo con fuerza en un inmueble de Logrosán (Cáceres) del que sustrajeron cinco armas de fuego, 6.000 euros en efectivo y varias joyas con valor de más de 40.000 euros. Los detenidos son dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 21 y los 32 años.

La operación se inició después de que las autoridades conocieran el robo sucedido en la madrugada del pasado 1 de noviembre, en el que los autores habían forzado la puerta de acceso trasera del piso. Tal y como indicó el propietario en la denuncia interpuesta, le habían robado el material comentado. Por ello, se comenzó la investigación, que fue dirigida con el fin de esclarecer los hechos e identificar a los presuntos delincuentes.

En la misma, se realizó una inspección técnico-ocular en la vivienda para localizar y recopilar posibles evidencias que pudieran acabar siendo relevantes para el desenlace de la indagación. En una nota de prensa, los agentes han señalado «que las pruebas recopiladas por los agentes durante la investigación conducían hacia tres personas, dos hombres y una mujer, como los presuntos autores de los hechos».

Por tanto, la detención de las personas objeto de sospecha ha llegado tres semanas después del crimen. Uno de los presos, además, fue investigado recientemente por la presunta comisión de seis delitos de robo y hurto de gasoil en vehículos estacionados en la vía pública de la misma localidad, unos hechos que coinciden con la misma madrugada en la que se cometió el robo.

Según los delitos descritos, la pena de cárcel oscilaría entre los 2 y los 5 años, aunque podría aumentar ligeramente si se suman otros como la tenencia ilícita de armas. Tal y como indica el Código Penal, la condena exacta depende de la conclusión final que haga el juez sobre cada delito.