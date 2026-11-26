El Gobierno de Sánchez desbloquea la tramitación urbanística de las 831 VPO de Son Busquets a 72 horas de las elecciones tras tres años de parálisis y ha entregado su propuesta al Ayuntamiento de Palma.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del PP, Óscar Fidalgo, ha expresado irónicamente su «alegría» porque el Gobierno haya «salido de su letargo» a 72 horas de las elecciones, por lo que ha incidido en que Casa 47 (la entidad público-empresarial de suelo en España) haya necesitado tres años para «desbloquear» la tramitación urbanística para el desarrollo inmobiliario del abandonado cuartel militar de Son Busquets.

El representante local ha advertido que en Palma, de media, se necesitan nueve años para ejecutar un Plan Especial como el que se habría propuesto y el Consistorio ha recalcado que, si se quería la vivienda ahora, se propuso tramitar el proyecto como Proyecto Residencial Estratégico (PRE) para así acortar a tres su ejecución, algo a lo que el Gobierno se opuso.

Fidalgo ha subrayado que el Consistorio presentó alegaciones junto con los vecinos de Palma porque se negaban a que los alumnos de los centros educativos de Son Busquets o los pacientes de los centros de salud se alojaran en barracones.

Por otro lado, ha resaltado que no aceptan que Casa 47 establezca un tope de más de 30.000 metros de uso terciario (destinado al sector servicios) o que las viviendas sean exclusivamente de protección oficial (VPO) y haya una «indefinición» para adjudicar las viviendas.

Asimismo, ha planteado su desacuerdo con que el espacio verde sea una unidad «discontinua» y «desdibujada», por lo que piden reducir la dimensión del suelo terciario y que los barracones no se destinen a equipamientos educativos o sanitarios, aunque ha reconocido que están a favor que se mantengan estos edificios militares para que no se «desnaturalicen» y que allí se alberguen comercios y otros elementos de uso terciario.

De este modo, ha reivindicado que Son Busquets sea un proyecto de «consenso» y que reúna las peticiones de los vecinos, por lo que ha deseado que esto, con el candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, se desbloquee el proyecto.

Preguntado por el futuro que podría tener esta propuesta si finalmente Feijóo llega a gobernar, ha sugerido que «quedan muchas circunstancias sobre la mesa» y estaría por ver si la nueva entidad que sustituya a Casa 47 pueda desarrollar Son Busquets como un PRE o no.

Fidalgo se ha mostrado «convencido» de que con la nueva Casa 47 no tendrán estas «discrepancias» sobre si ubicar centros educativos o sanitarios en barracones y un nuevo gobierno no pondría «inconveniente» para que las reivindicaciones municipales y los vecinos sean escuchadas.

Acerca del tiempo que podría suponer rehacer el proyecto, ha sostenido que con Son Busquets se han perdido «25 años» y ha alegado que en esta legislatura «se ha hecho todo lo posible» para desbloquear el proyecto.

En cuanto a las críticas porque todas las viviendas sean de protección oficial, el regidor ha aseverado que los vecinos de Palma quieren viviendas de alquiler o a precio limitado, diferentes a las VPO que, a su juicio, convertirían el espacio en un «gueto».

Por este motivo, ha apostado porque la tipología de vivienda la decida el promotor y ha reclamado que se cumpla con el requisito de la ley de vivienda balear para que la adjudicación de las viviendas se haga a personas que viven en Baleares desde hace cinco años como mínimo.