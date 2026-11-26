Las manchas verdes en las mandarinas solo quieren decir que la fruta es fresca y acaba de aterrizar en tus manos procedente de un árbol. En muchas ocasiones se suele relacionar la presencia de este color con un plan, proceso de maduración o que incluso puede tener algo de moho, pero los fruteros expertos han asegurado que es todo lo contrario: esto quiere decir que estas mandarinas ‘verdes’ no han sido sometidas a tratamientos artificiales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el color verde en las mandarinas.

A finales de noviembre podemos decir que estamos en la época de las mandarinas. Entre el otoño y el invierno, que llega el próximo 21 de diciembre, es la época perfecta para consumir una de las frutas más ricas en vitaminas que es muy conveniente consumir en esta época del año. Esta fruta principalmente es rica en vitamina C, que actúa como antioxidante y refuerza el sistema inmunitario. También es rica en vitamina A, que repercute de forma positiva en la piel y mucosa, además de la vitamina B, aportando con su ácido fólico energía al cuerpo humano.

Las manchas verdes de las mandarinas

¿Son comestibles las mandarinas cuando aparecen manchas verdes? La respuesta es clara: sí. Este color suele aparecer con asiduidad en muchas mandarinas y muchas personas no las consumen temiendo que la fruta no esté apta para su consumo. Miguel A. Lurueña, experto en la materia, ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de TikTok, en la que se hace llamar @gominolasdepetroleo, explicando los motivos por los que aparece este color.

«Que una mandarina esté verde por fuera no significa que esté verde por dentro», comienza diciendo en un vídeo en el que deja claro que las mandarinas son frutas no climatéricas, que significa que dejan de madurar una vez han sido recolectadas. «Por eso es fundamental recolectarlas en su modelo óptimo de maduración», cuenta este profesional en la materia.

«Hay ocasiones en las que se produce una maduración temprana, es decir, la parte interna madura antes que la piel. Así que la fruta está lista para comer, pero la parte de fuera aún sigue verde», afirma Miguel A. Lurueña.

«Esto es un inconveniente, porque cuando la mandarina tiene ese color, mucha gente piensa que está inmadura y no la compra», cuenta este experto, que también explica que algunas empresas guardan las mandarinas para degradar el color verde y que se desarrolle el color naranja en la piel. Este llamado proceso de «desverdizado» en muchas ocasiones se queda a la mitad y ese es el motivo por el que en la tienda vemos en muchas ocasiones mandarinas que tienen sólo unos tonos verdes.

Así que si en un supermercado te encuentras con una mandarina que es verde por fuera sólo serán señales positivas: tienes que saber que estará madura por dentro, que está recién recolectada del árbol y que no ha sido tratada con compuestos químicos. Es decir, estará lista para comer.