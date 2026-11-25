Dos pancartas electorales de Vox instaladas en el municipio de Vélez-Rubio (Almería) han aparecido vandalizadas con insultos y mensajes amenazantes dirigidos contra el partido y su presidente nacional, Santiago Abascal. Entre las pintadas realizadas sobre los carteles figuran expresiones como «Homófobos de mierda», «Abascal al zulo con Ortega Lara» y «Arderéis como en el 36».

Los hechos se han producido sobre dos de los soportes de propaganda electoral de la formación, utilizados para reclamar el voto de los vecinos de esta localidad almeriense. En uno de ellos aparecía el lema ‘Vota Abascal’, junto al logo de Vox. Sin embargo, el cartel ha terminado cubierto de pintadas en las que se insulta a la formación y se hace referencia al secuestro de José Antonio Ortega Lara por parte de la banda terrorista ETA.

La frase «Abascal al zulo con Ortega Lara» alude directamente al cautiverio que sufrió el funcionario de prisiones, que permaneció secuestrado durante 532 días en un habitáculo subterráneo construido por la organización terrorista en Mondragón (Guipúzcoa). Ortega Lara fue liberado por la Guardia Civil en julio de 1997, después de una operación que puso fin a uno de los secuestros más prolongados de ETA.

El segundo cartel electoral de Vox también ha sido objeto de un ataque. En esta ocasión, la pancarta, que solicitaba el voto para el partido y mostraba el rostro de Santiago Abascal, ha aparecido con el mensaje «Arderéis como en el 36». Una expresión que recurre a la violencia de la Guerra Civil española para lanzar una amenaza contra la formación política.

Las pintadas han provocado la reacción de Vox, que ha denunciado públicamente lo sucedido y ha trasladado un mensaje de firmeza ante este tipo de actuaciones. Desde el partido han advertido de que «nos jugamos la democracia» y han defendido que la libertad debe imponerse frente a los mensajes de odio.

«Que la libertad arrincone al odio», han señalado desde la formación, que ha acompañado su reacción con una declaración de intenciones: «Sin miedo a nada ni a nadie». En este caso, los mensajes escritos sobre las pancartas de Vélez-Rubio no se limitan a críticas políticas o discrepancias ideológicas, sino que incluyen referencias personales al líder nacional de Vox y alusiones explícitas a episodios de violencia política de la historia reciente y pasada de España.