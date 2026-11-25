El PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral los autobuses de Hazte Oír que circulan por Valencia y Paiporta con mensajes contra Pedro Sánchez y el partido socialista, en los que se puede leer «Sánchez mata», «PSOE mata», «Sánchez corrupto» y «PSOE corrupto», para exigir su retirada.

Esta es la tercera ofensiva del partido socialista contra los vehículos de Hazte Oír en plena campaña electoral, después de que los socialistas ya llevaran al Supremo en 2024 un camión contra Sánchez, sin éxito: el alto tribunal desestimó su recurso y les impuso las costas.

Hazte Oír comenzó esta campaña con motivo de las elecciones generales convocadas para este 29 de noviembre, en la cual la asociación decidió poner en marcha el pasado día 12 cuando presentó en Madrid dos vehículos con los mensajes «Sánchez mata» y «Sánchez corrupto», con el objetivo de recorrer distintas ciudades españolas antes de las elecciones del 29-N.

En el caso de Valencia y Paiporta, la organización ha llevado estos mensajes a una zona especialmente marcada por la tragedia de la DANA, donde busca denunciar la responsabilidad política que atribuye al Gobierno en la gestión de la catástrofe, así como recordar las polémicas y causas de corrupción que vinculan al PSOE y al entorno de Sánchez.

La campaña se enmarca en la ofensiva nacional anunciada por Hazte Oír, que pretende señalar a Sánchez y al PSOE por la gestión de la DANA, los accidentes ferroviarios y los escándalos de corrupción. En Valencia y Paiporta, la presencia de los autobuses cobra especial significado por el recuerdo de la catástrofe en la que fallecieron 233 personas.

Hazte Oír contra la Ley de Nietos

Por otro lado, Hazte Oír se querellará contra los magistrados del Tribunal Constitucional por prevaricación si permiten votar a los falsos nietos del exilio. La asociación ha anunciado que ya trabaja en la querella contra aquellos juristas del órgano de garantías que respalden la concesión de las medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo para levantar la suspensión del voto vinculada a la Ley de Nietos.

«Vamos a defender la legalidad y unas elecciones limpias hasta el final», sentencia Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír.

El recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pretende dejar sin efecto la suspensión mantenida por el Tribunal Supremo respecto de determinados nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. Así, el socialista salió el pasado viernes al rescate de Sánchez reclamando al tribunal de garantías medidas cautelarísimas para que esas personas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del 29-N.