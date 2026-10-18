Hazte Oír se querellará contra los magistrados del Constitucional por prevaricación si permiten votar a los falsos nietos del exilio

Hazte Oír se querellará contra los magistrados del Tribunal Constitucional por prevaricación si permiten votar a los falsos nietos del exilio. La asociación ha anunciado que ya trabaja en la querella contra aquellos juristas del órgano de garantías que respalden la concesión de las medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo para levantar la suspensión del voto vinculada a la Ley de Nietos.

«Vamos a defender la legalidad y unas elecciones limpias hasta el final», sentencia Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír.

El recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pretende dejar sin efecto la suspensión mantenida por el Tribunal Supremo respecto de determinados nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. Así, el socialista salió el pasado viernes al rescate de Sánchez reclamando al tribunal de garantías medidas cautelarísimas para que esas personas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del 29-N.

Hazte Oír considera que Gabilondo actúa como «defensor del Partido Socialista» al promover el levantamiento de las cautelas. La asociación entiende que estas garantías deben preservarse mientras se resuelve la controversia sobre los requisitos legales que sustentan las inscripciones afectadas.

«La limpieza de las urnas exige controles y un censo con garantías. No aceptaremos que se desactiven las cautelas del Supremo para resolver las urgencias políticas de Pedro Sánchez», señala Arsuaga.

Hazte Oír advierte que levantar las cautelas supondría «un nuevo ataque a las resoluciones del Supremo y al Estado de Derecho». «No vamos a dar un paso atrás. Defenderemos la justicia y la legalidad frente a cualquier intento de poner las instituciones al servicio del Gobierno», concluye Arsuaga.

Esta asociación ya presentó una denuncia contra el presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, y otros seis magistrados del Constitucional por presunta prevaricación en relación con la aplicación de la amnistía al delito de malversación.

Recurre la petición de Gabilondo

Hazte Oír ha presentado ante el Constitucional un escrito de personación y oposición a las medidas cautelarísimas solicitadas por Gabilondo en el recurso de amparo sobre la Ley de Nietos y el censo electoral del 29 de noviembre. Solicita mantener las cautelas del Supremo y denegar su suspensión sin audiencia de las partes. Subsidiariamente, pide una tramitación urgente con audiencia e información de la oficina del censo electoral.

Además, ha puesto a disposición de los ciudadanos un modelo de queja al Defensor del Pueblo para reclamar que supervise el cumplimiento administrativo de las medidas del Supremo. El pasado viernes, entregó a la Junta Electoral Central más de 89.000 firmas reclamando una auditoría independiente del sistema de recuento provisional y garantías sobre las inscripciones censales afectadas.

Vox también ha pedido al órgano de garantías que impida al Gobierno de Pedro Sánchez dar un pucherazo con la Ley de Nietos inadmitiendo el recurso del Defensor del Pueblo.