En Navidad casi todo pasa por el horno o por cazuelas pesadas que piden horas de vigilancia. Entre tanto asado, salsa caliente y relleno contundente, una ensalada de pasta fría entra como aire fresco en la mesa. No intenta robarle protagonismo al plato principal, pero desaparece rápido porque aligera la comida y se deja preparar con calma antes de que lleguen los invitados. Quien ya disfrute del frescor directo de una ensalada de pasta mediterránea con ajo y albahaca, del punto cítrico de una ensalada de pasta con mayonesa de naranja o del aire festivo de una ensalada de pasta y gambas con salsa rosa reconocerá enseguida por qué este formato funciona tan bien en días de fiesta.

Ingredientes para preparar ensalada de pasta navideña

400 gramos de pasta corta

150 gramos de gambas cocidas o langostinos ya pelados

100 gramos de queso semicurado o feta cortado en dados pequeños

80 gramos de aceitunas verdes o negras sin hueso

Un buen puñado de tomates cherry.

El guiño claramente navideño lo ponen unos granos de granada y un puñado de nueces peladas, que dan color y crujido sin complicar la compra.

Un buen aliño será el elaborado con aceite de oliva virgen extra, mostaza, vinagre de manzana, yogur natural, sal y pimienta molida

Qué tipo de pasta utilizar y cómo cocerla

No todas las pastas aguantan igual de bien el reposo en frío. Los lazos, hélices, coditos o ruedas son apuestas seguras porque retienen la salsa en sus recovecos y no se apelotonan al moverlos; si son de sémola de trigo duro, mucho mejor.

Cuece la pasta en abundante agua hirviendo con sal y sácala un minuto antes de lo que marca el fabricante. Si te pasas de punto, luego se parte al mezclarla y deja una sensación pastosa poco agradable. Nada más escurrirla, pásala bajo el chorro de agua fría para cortar la cocción y déjala reposar en el colador hasta que suelte toda el agua.

Cómo hacer ensalada de pasta paso a paso

Mientras la pasta pierde calor, parte los tomates cherry por la mitad, lamina o pica las aceitunas, trocea las nueces con los dedos, sin hacerlas polvo, y revisa las gambas para asegurarte de que no quede ningún resto de cáscara. Cortar todo en tamaños parecidos marca la diferencia: cada cucharada sale equilibrada y la fuente gana presencia.

Vuelca la pasta ya templada en un bol grande y suma los tomates, las aceitunas, el queso y las gambas. Remueve desde abajo hacia arriba con una cuchara ancha, sin apretar, para que no se deshaga nada.

Salsas y otros ingredientes para darle sabor

Para la vinagreta, bate con varillas el aceite con yogur, mostaza, vinagre, sal y pimienta. Tienes que conseguir una emulsión. Puedes dar un toque de ralladura de naranja. Echa la granada y las nueces justo antes de aliñar para que conserven su punto crujiente. Ve incorporando la salsa poco a poco y prueba antes de darla por terminada: es mucho más fácil añadir una cucharada extra al final que arreglar una pasta encharcada.

Cómo conservar la ensalada de pasta

Tapa bien el recipiente y mételo en la nevera al menos una hora para que los sabores se asienten. Aguanta perfectamente dos o tres días en frío.

Si la dejas hecha desde la víspera, guarda aparte un par de cucharadas de salsa: durante la noche la pasta bebe parte del aliño y agradecerá ese toque fresco justo antes de salir a la mesa.

Información nutricional

La receta completa aporta alrededor de 2.380 calorías totales, lo que supone unas 395 kcal por ración al repartirla en seis platos. Combina los hidratos de carbono de la pasta y la granada con las proteínas de las gambas y el queso, acompañadas de grasas mayoritariamente insaturadas procedentes del aceite de oliva y las nueces.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos (incluyendo cocción de la pasta y enfriado).

Porciones: 6 porciones.

Información nutricional: Aproximadamente 395 kcal por porción (unas 2.380 kcal en total para toda la receta), con aporte equilibrado de hidratos de carbono, proteínas de marisco y lácteos, y grasas procedentes del aceite de oliva, las nueces y el queso.

Tipo de cocina: Mediterránea / Casera festiva.

Tipo de comida: Ensalada / Entrante o guarnición de Navidad.