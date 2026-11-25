Las bicicletas eléctricas son desde hace tiempo una de las alternativas más interesantes para los que quieren desplazarse por la ciudad sin depender del coche o del transporte público. Permiten recorrer distancias más largas, afrontar las cuestas con menos esfuerzo y llegar al destino sin estar agotado. Cada vez son más los que se plantean comprarse una y ahora hay una oferta en Decathlon que merece la pena tener en cuenta, especialmente para aquellos buscan una bicicleta muy equipada sin tener que gastar más de 1.000 euros.

Se trata de la bicicleta eléctrica urbana de 26 pulgadas de Moma Bikes, un modelo que tiene ahora una rebaja de 100 euros. Su precio habitual es de 999,99 euros, pero ahora se puede comprar por 899,99 euros en la tienda online del gigante francés del deporte. Un descuento interesante para una bicicleta que incorpora características bastante completas y que está especialmente pensada para los desplazamientos urbanos.

Uno de sus principales atractivos está en su sistema eléctrico. Cuenta con un motor brushless de 250 W y una batería de litio extraíble de 36 V y 16 Ah, con una capacidad de 576 Wh. Según las especificaciones del fabricante, ofrece una autonomía de hasta 80 kilómetros en modo Eco, una cifra que permite realizar desplazamientos diarios e incluso algunas rutas más largas sin necesidad de estar pendiente constantemente del cargador. Además, la batería se puede retirar para cargarla cómodamente en casa o en el trabajo.

Una bici eléctria de grandes prestaciones

Otro de los detalles interesantes es su pantalla LCD situada en el manillar. Desde ella se pueden consultar datos como la velocidad, la distancia recorrida, el tiempo de utilización, el nivel de batería y el modo de asistencia seleccionado. Dispone de cinco niveles de asistencia eléctrica para adaptar la ayuda del motor a las necesidades de cada momento.

En cuanto a la transmisión, esta bicicleta apuesta por componentes Shimano, con un cambio trasero TX-31 de siete velocidades. Una configuración que permite adaptarse a diferentes situaciones, desde calles llanas hasta recorridos con pendientes. También incorpora una horquilla delantera Suntour NEX con suspensión, pensada para absorber parte de las irregularidades del asfalto. La seguridad y el equipamiento tampoco se han dejado de lado. Monta frenos de disco hidráulicos tanto delante como detrás, ruedas de 26 pulgadas con llantas de aluminio de doble pared y luces LED delanteras y traseras. A esto se suman elementos muy prácticos para el día a día, como guardabarros, caballete, timbre, protector de cadena y un portaequipajes trasero integrado en el cuadro. Su diseño de estilo holandés busca ofrecer una posición de conducción cómoda, con la espalda relativamente erguida. Tanto el sillín como el manillar se pueden regular en altura.

La bicicleta está comercializada y enviada por Moma Bikes, uno de los vendedores asociados a su plataforma online. La promoción permite ahorrar 100 euros respecto a su precio anterior y, según las condiciones publicadas, está disponible hasta el 30 de noviembre de 2026. Por 899,99 euros te puedes llevar ahora esta bicicleta eléctrica urbana con motor de 250 W, batería de 576 Wh, cambio Shimano, frenos hidráulicos y una autonomía anunciada de hasta 80 kilómetros.