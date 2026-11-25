Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 25 de noviembre de 1951) es uno de los mayores referentes culturales de España y su trayectoria como periodista y escritor es buena prueba de ello. Desde 2003 es académico de la Real Academia Española y durante su vida y obra ha dejado un legado de libros que ya son historia de la literatura española. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Pérez-Reverte acerca de la educación y la ignorancia.

A Arturo Pérez-Reverte siempre merece la pena escucharlo y sus reflexiones siempre tienen que ser atendidas. Y más en esta época de conflicto político en la que, después de ocho años de Pedro Sánchez en el poder, este domingo 29 de noviembre se celebran elecciones. El afamado escritor español ha dejado una gran reflexión viral sobre la importancia de la educación a la hora de poder tener un conocimiento sobre lo que ha pasado en España a nivel político en unos últimos años protagonizados por la corrupción, mentiras y con nuestro país por debajo de la media de la OCDE en el último informe PISA 2025.

Esta reflexión fue pronunciada por Arturo Pérez-Reverte en el programa El Hormiguero hace unos meses y sigue retumbando en las redes sociales por la claridad y la sensatez con la que habló el académico. «La solución es educación, lucidez, libros, lectura, mirar», comenzó diciendo cuando Pablo Motos le cuestionó sobre el momento convulso que atraviesa España. Para ofrecer su argumentación, el escritor se llevó las manos al pantalón y sacó el teléfono móvil. «Esto tiene 3.000 años de historia, es la enciclopedia y lo usamos para hacernos putos selfies o para matar el tiempo», dijo a la vez que dejó claro que: «Aquí está todo».

La reflexión viral de Pérez Reverte

«Si estudias lo que hay, puedes defenderte, puedes saber votar mejor o peor. Es la educación lo que da lucidez y la lucidez es la que da criterio político, la que hace ciudadanos», dijo sobre la importancia de la educación a la hora de poder votar. «España no es un problema político, es un problema psicológico», explicó.

«Nos han traumatizado durante muchos años con muchas cosas. La única defensa es la cultura, la educación que nos permite distinguir los lobos de los corderos, los canallas de los honrados, los Anguitas de los Pablo Iglesias y demás. Es lo único», afirmó.

«Pero como nos han privado de ella, están desmontando esa educación, demoliendo un estado, incluyendo su educación, entonces la gente se ha quedado más indefensa», dijo sobre las últimas tropelías en el sistema educativo que ha dejado a España en mínimos históricos en comprensión lectora, matemáticas o ciencia.

Arturo Pérez-Reverte también terminó con una frase que acabó con una ovación espectacular del público del programa estrella de las noches en España. «Por eso siempre digo: leer Alatriste o no Alatriste, o que sea. Leed, defendeos, un libro es un arma defensiva, una biblioteca es una trinchera; utilizadla antes de que los malos vengan y os corten el cuello como ovejas indefensas», opinó para finalizar una reflexión que se ha viralizado, más si cabe, en la semana de las elecciones.