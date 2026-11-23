Arturo Pérez-Reverte ha repasado la actualidad política y ha compartido su opinión sobre la situación que atraviesa el país a pocos días del 29-N. «Conozco gente que odia a Pedro Sánchez y lo va a votar», reconocía durante su conversación con Pablo Motos en «El Hormiguero». El escritor quiso aclarar que no se refería a personas sin formación o criterio, sino a ciudadanos preparados que, pese a mostrar su rechazo al presidente, siguen dispuestos a respaldarlo en las urnas. «No son tarugos sino gente con nivel e intelectualmente potente. Y lo odian, ¿eh? Lo desprecian profundamente… pero lo van a votar».

¿La razón? «España es un país enfermo». El escritor insistió en esa idea y recordó distintos episodios de la historia política de España para explicar su punto de vista. «Es una enfermedad que hizo que nos cargáramos la Primera República, la Restauración, la Segunda República, nos estamos cargando la transición: España es un país enfermo», afirmó.

«Torea por ambos pitones a amigos ruines y a enemigos torpes»

En febrero de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, la decisión inicial de Pedro Sánchez fue apoyar el envío de material militar defensivo, pero sin incluir armas ofensivas, para reforzar la capacidad de combate del Ejército ucraniano.

Sólo unos días más tarde, el 27 de febrero , la Unión Europea acordó utilizar por primera vez el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para financiar el envío de armamento a Ucrania. En principio, Sánchez defendió que España participara en esta respuesta conjunta, pero descartó realizar un envío directo de armas por parte del Gobierno español. Esta postura generó críticas entre los partidos de la oposición, que reclamaban una implicación más contundente.

Finalmente, el 2 de marzo, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente anunció un cambio de criterio: España también enviaría directamente material militar ofensivo a la resistencia ucraniana. Fue precisamente esta rectificación la que provocó la reacción de Arturo Pérez-Reverte en redes sociales.

Me tiene fascinado @sanchezcastejon porque supera todo pronóstico. Es un pistolero sin escrúpulos que ha hecho del cinismo un arma política y la maneja con envidiable desvergüenza. Torea por ambos pitones a amigos ruines y a enemigos torpes. Aprende rápido, y creo que va a durar. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 2, 2022

El escritor ha dedicado numerosas reflexiones a Pedro Sánchez en redes sociales, hasta el punto de reconocer que podría convertirlo en uno de los villanos de sus novelas. «En una novela lo pondría de malo maquiavélico», comentó durante una entrevista en noviembre de 2023. «El aplomo, el descaro, el cinismo… Es que no hay un tío como él. Soy fan suyo. Tiene un instinto político extraordinario. Es valiente, tenaz, atrevido, no tiene escrúpulos ninguno. Es el político más interesante de España y, probablemente, de Europa», afirmó.

De cara al 29-N, «hace un año dijimos aquí que era capaz de vender a su madre y entregar la nuestra, pues ahora ya está vendiendo hasta a su abuela», asegura. Aun así, considera que Pedro Sánchez seguirá teniendo un papel destacado en la política española, incluso en el caso de perder las elecciones, debido a las pocas alternativas que, bajo su punto de vista, tiene actualmente a su alcance.

«¿Dónde va a ir? En Europa está desprestigiado por completo, no tiene ninguna posibilidad ya de tener ningún organismo. Eso se acabó. Si yo fuera Sánchez, que no lo soy, pero si lo fuera y perdiera las elecciones, aguantaría, porque un gobierno PP y Vox va a tener muchos problemas. Y como el español nunca vota a favor, siempre vota en contra de algo, pues yo esperaría pacientemente con su partido, esa gente que le aplaude, a que cayera Vox».

Por otro lado, durante su visita al plató de «El Hormiguero», puso el foco en el creciente desencanto de la ciudadanía con la clase política y en la pérdida de confianza en sus representantes. «Ya no creemos en los políticos. Buscamos la hipótesis menos mala. Nos han engañado tantas veces, nos han mentido tantas veces y nos han decepcionado tantas veces que lo peor es la falta de esperanza», resumió.

La ‘batalla de la educación’

Arturo Pérez-Reverte defiende unas normas de cortesía que aprendió de sus mayores y que sigue manteniendo, aunque reconoce que ya no siempre tienen cabida en la sociedad actual. Saludar, despedirse o dejar pasar primero a otra persona son gestos que considera parte de su educación y que facilitan la convivencia. Asimismo, destaca la importancia de enriquecerse culturalmente: «si estudias lo que hay, puedes defender, puedes saber a quién votar mejor o peor. Es la educación lo que da lucidez y la lucidez la que da criterio político, la que hace ciudadanos»