Tradicionalmente, existen muchos trucos caseros para eliminar las manchas incrustadas, que son complicadas de sacar. En tapicerías, sofás de tela, las manchas se vuelven un problema para eliminarlas por completo. Por este motivo existe un truco tradicional empleado para acabar de forma eficaz con las manchas: mezclar agua con vinagre y detergente. Esta mezcla sirve para crear un limpiador casero multiusos económico y desengrasante, ideal para eliminar suciedad difícil, cal y malos olores en distintas superficies del hogar y tejidos.

La mezcla casera multiusos

La mezcla ideal se forma a partir de agua, vinagre blanco y detergente líquido para lavar los platos. El detergente actúa como desengrasante y tensioactivo; rompe la tensión superficial del agua y disuelve la grasa ininterrumpida o restos orgánicos. El vinagre blanco y su ácido acético son el ingrediente perfecto para disolver la car, eliminar manchas de agua, neutralizar el olor y ayudar a desinfectar las superficies.

El agua no diluye los componentes para evitar que sean demasiado agresivos para los materiales de los sitios por donde se pase el paño. También ayuda a su aplicación en bayeta o pulverizador.

¿Dónde usar la mezcla?

Por lo general, esta mezcla se emplea para limpiar tapicerías y sofás de tela. Aplicando pequeñas cantidades en un paño húmedo, la mezcla ayuda a levantar las manchas superficiales y eliminar olores de los tejidos. Para mamparas y baños, resulta muy eficaz para quitar los restos de jabón pegados y las marcas de cal en azulejos, grifería y cristales. Para la cocina también sirve como desengrasante ligero para encimeras resistentes, campanas extractoras y azulejos salpicados de aceite.

¿Cómo hacer la mezcla?

Para la correcta creación de la mezcla, se debe usar un recipiente abierto o un pulverizador. En él se debe mezclar en parte iguales agua tibia y vinagre blanco de limpieza o de alcohol. A continuación, se añade una cucharada de detergente y se remueve suavemente para evitar que se forme demasiada espuma dentro del envase. Finalmente, se rociará la superficie o se humedecerá una bayeta de microfibra, frota suavemente y aclara después con un paño húmedo solo con agua para no dejar restos de jabón.

Precauciones a tener en cuenta

No guardar la mezcla preparada por mucho tiempo. Al mezclar un ácido (vinagre) con una base (muchos detergentes), ambos se neutralizan parcialmente entre sí. Es mucho más efectiva si la preparas justo antes de usarla.

Nunca añadir lejía (cloro) ni agua oxigenada. Mezclar vinagre con lejía libera gases tóxicos muy peligrosos, y con agua oxigenada genera ácido peracético irritante. También es importante evitar superficies delicadas. Según advierten organizaciones de consumidores como Consumer Reports, el ácido del vinagre daña la piedra natural (mármol, granito), la madera encerada, el hierro fundido y las pantallas electrónicas.