La trayectoria de Clint Eastwood, nacido en San Francisco en el año 1930, está estrechamente vinculada al western, un género que tuvo grandes referentes como Tom Mix, Harry Carey y John Wayne. Debutó como director en 1971 con el thriller psicológico «Escalofrío en la noche» y , a lo largo de su trayectoria, dirigió grandes éxitos como «Sin perdón» (1992) y «Million Dollar Baby» (2004).

A lo largo de su trayectoria, ha acumulado numerosos reconocimientos, entre ellos cinco premios Oscar: dos a la mejor dirección, uno honorífico Irving G. Thalberg y dos a la mejor película. A estos galardones se suman seis Globos de Oro y tres premios David di Donatello.

«No hay muchas formas de arte originales»

“Existen pocas expresiones artísticas estadounidenses que puedan considerarse originales. La mayoría tienen su origen en corrientes artísticas europeas”, afirmó Eastwood en unas declaraciones recogidas en el libro «Clint Eastwood: In His Own Words», basado en entrevistas del actor. En este contexto, señaló el western, el jazz y el blues como ejemplos de manifestaciones culturales con una identidad propia.

La trayectoria de Eastwood en el género del western empezó a adquirir protagonismo gracias a la conocida trilogía del dólar (Por un puñado de dólares (1964), La muerte tenía un precio (1965) y El bueno, el feo y el malo (1966)), bajo la dirección del cineasta italiano Sergio Leone. Éstas fueron sus tres primeras películas del género wéstern. Sus historias y su particular estilo contribuyeron a definir este subgénero cinematográfico, que alcanzó una gran popularidad durante las décadas de 1960 y 1970.

La reflexión de Clint Eastwood abre un debate sobre las raíces de las distintas expresiones culturales. A lo largo del tiempo, numerosas sociedades han recibido influencias de otros lugares y las han adaptado hasta construir formas de expresión propias. En ese camino, distinguir entre aquello que se hereda y lo que realmente puede considerarse original no siempre resulta sencillo.

Para el actor, el western, el jazz y el blues representan tres aportaciones culturales de Estados Unidos. El western está relacionado la conquista del Oeste, los conflictos territoriales y los relatos de frontera. Por su parte, el jazz nació en las comunidades afroamericanas y se caracteriza por la improvisación y la interacción entre músicos. El blues también tiene sus raíces en estas comunidades, especialmente en el sur del país, y su influencia llegó a otros estilos, como el rock y el propio jazz.

«Me siento muy cercano al western. Sinceramente, Estados Unidos no es como Europa. Aquí no hay muchas formas de arte originales. La mayoría derivan de formas de arte europeas. Aparte del western, el jazz o el blues, eso es todo lo que es realmente original».

Ahora bien, esto no significa que Estados Unidos carezca de otras manifestaciones culturales originales. El rock and roll, el hip-hop y el arte pop son otros ejemplos de movimientos que desarrollaron una identidad propia y alcanzaron una enorme proyección internacional.

Reflexiones de Clint Eastwood

«Lo que pones en la vida es lo que obtienes de ella»

«Nunca debes renunciar a tu ser interior»

«Si no fuera un soñador, no habría logrado nada»

«Los hombres deben conocer sus limitaciones»

«No creo en el pesimismo. Si algo no sale de la manera que desea, siga adelante»

«Respeta tus esfuerzos, respétate a ti mismo»

«A veces, si quieres ver un cambio para mejor, tienes que tomar las cosas en tus propias manos»

«Creo que estoy viviendo en el presente más que en el pasado»

«Sigo trabajando porque aprendo algo nuevo todo el tiempo»

«No soy una persona de arrepentimiento»

«La autoestima conduce a la autodisciplina. Cuando los dos están firmemente en su haber, eso es poder real»

«Si una persona no cambia, hay algo realmente mal con ella»

«Tienes que sentirte confiado. Si no lo haces, va a estar indeciso y a la defensiva»

«Somos como los boxeadores, uno nunca sabe cuánto tiempo tiene»

«Envejecer puede ser divertido si te recuestas y disfrutas»

«Creo en la autoayuda»

«Cada película que hago me enseña algo. Por eso sigo haciéndolas»

«El destino te empuja en diferentes direcciones»

«Algunas personas sienten que el mundo les debe la vida»

«Nunca he conocido a un genio. Un genio para mí es alguien que hace bien en algo que odia»

«Nadie se ve como lo hicieron cuando tenían 20 años, entonces ¿por qué no aprovechar el hecho de que estás cambiando, tanto emocional como físicamente?»

«Siempre quieres dejar de fumar mientras estás delante. No quieres ser como un luchador que se queda demasiado tiempo en el ring»

«Toda mi vida ha sido una gran improvisación»

«Solo soy un niño, todavía tengo muchas cosas que hacer»

«Me gusta trabajar. Ahí es cuando me siento mejor»

«Si quieres una garantía, compra una tostadora»

«La sociedad nos ha hecho creer que debes verte como un modelo de 18 años durante toda la vida»

«Hay mucho de edad y qué edad sientes»

«Te guste o no, te ves obligado a darte cuenta de que la muerte está ahí afuera. Pero no le temo a la muerte»