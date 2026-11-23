Observar un ave de patas largas, cuello estilizado y pico afilado junto a un río, una laguna o un humedal es relativamente habitual. Sin embargo, a la hora identificarla, surge una duda que no siempre resulta fácil de resolver: ¿es una garza o una garceta? El tamaño, el plumaje, la coloración de las patas y determinadas características físicas ofrecen pistas para diferenciarlas.

Lo primero que conviene saber es que las garzas y las garcetas pertenecen a la misma familia zoológica, conocida como «Ardeidae». Se trata de un grupo de aves zancudas que reúne numerosas especies que habitan en zonas húmedas, donde encuentran alimento y lugares adecuados para descansar y reproducirse. Por lo tanto, no estamos hablando de dos familias de aves diferentes. De hecho, desde el punto de vista zoológico, las garcetas también son garzas. La distinción entre ambas responde principalmente a una clasificación descriptiva.

Garzas y garcetas: pertenecen a la misma familia de aves

Para entender las diferencias entre estos animales, lo primero es conocer su clasificación. Dentro de la familia Ardeidae se encuentran especies muy conocidas, como la garza real (Ardea cinerea), la garceta común (Egretta garzetta), la garceta grande (Ardea alba), la garza imperial (Ardea purpurea) y la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), que comparten una serie de rasgos físicos característicos: patas largas, dedos adaptados para desplazarse por terrenos húmedos, cuellos alargados y picos rectos y puntiagudos que utilizan para capturar a sus presas.

La denominación garceta se suele utilizar para algunas especies de menor tamaño y, tradicionalmente, de plumaje blanco. Sin embargo, no existe una regla científica universal que establezca que todas las garzas deban ser grandes y oscuras y todas las garcetas pequeñas y blancas.

Tamaño

Generalmente, las garzas incluyen ejemplares grandes, mientras que muchas garcetas son aves más pequeñas y ligeras. Por ejemplo, la garza real, según datos de SEO/BirdLife, mide entre 84 y 102 centímetros de longitud y puede alcanzar una envergadura de entre 155 y 175 centímetros. Además, su aspecto resulta bastante reconocible gracias a su plumaje grisáceo y a las marcas negras que presenta en la cabeza y los hombros.

La garceta común, por el contrario, es mucho más pequeña. Su longitud oscila entre los 55 y los 65 centímetros, mientras que su envergadura alcanza entre 88 y 106 centímetros. Sin embargi, hay que tener en cuenta que el tamaño no es un criterio definitivo para identificar todas las especies. La garceta grande puede medir entre 85 y 100 centímetros y alcanzar una envergadura de hasta 170 centímetros.

Color del plumaje

En términos generales, las especies de garzas presentan tonalidades grises, azuladas, pardas o rojizas, mientras que las garcetas suelen asociarse con un plumaje blanco. La garza real, por ejemplo, presenta una coloración grisácea, su cabeza es blanca y tiene una característica línea negra. Mientras, el cuello es blanquecino y está atravesado por dos bandas oscuras. Por su parte, el plumaje de la garceta común es completamente blanco durante todo el año. Además, durante la época de reproducción, desarrolla unas plumas ornamentales alargadas en la nuca, el pecho y el dorso.

Patas y pico

En el caso de la garceta común, tiene un pico largo, recto y negro, unas patas negras y unos dedos amarillos que destacan sobre el resto de la extremidad. Durante la época de reproducción, además, algunas zonas sin plumaje de la cabeza adquieren tonalidades amarillentas.

Por su parte, el pico de la garza real es largo y poderoso, con una tonalidad que puede variar según la estación, y las patas suelen ser amarillas.Por eso, observar los pies, las patas y el pico puede aportar información muy valiosa para identificar a estas aves.

Hábitat y alimentación

SEO/BirdLife explica que, durante los meses más fríos, muchas garzas reales europeas llegan a la península ibérica en sus desplazamientos hacia zonas más cálidas. «Durante el invierno, la presencia de esta garza en territorio español aumenta notablemente, sobre todo en el cuadrante suroccidental de la Península y a lo largo de los principales humedales costeros, y en Canarias puede considerarse regular», detalla.

Una de las estrategias más características de la garza común para capturar a sus presas consiste en permanecer completamente inmóvil en el agua o junto a la orilla, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando detecta un pez, una rana o cualquier otro animal que pueda servirle de alimento, lanza rápidamente la cabeza hacia delante y utiliza su pico puntiagudo para atraparlo.

La garceta común se puede encontrar en lagunas, charcas, arrozales, salinas, ríos y embalses. En España, se observa en diferentes regiones y es habitual encontrarla en zonas como el delta del Ebro, la Albufera de Valencia y otros humedales. También puede aparecer cerca de explotaciones agrícolas, donde encuentra insectos y otras fuentes de alimento. En cuanto a sus técnicas de caza, puede permanecer inmóvil durante unos segundos, avanzar lentamente por el agua o remover el fondo con los pies para hacer salir a pequeños animales escondidos entre la vegetación y el barro.