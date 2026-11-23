Rafa Nadal vivió este sábado una jornada muy especial como madridista. El ex tenista estrenó oficialmente su nuevo cargo como miembro de la Junta Directiva del Real Madrid desde uno de los lugares más privilegiados del Santiago Bernabéu: el Palco de Honor. Y lo hizo en la mejor compañía posible, la de su mujer, Xisca Perelló, y su hijo mayor, Rafa Jr., de cuatro años, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche al compartir con su padre la emoción por la victoria del equipo blanco frente al Celta de Vigo. Una cita familiar y deportiva que dejó una de las imágenes más entrañables de la jornada: el cariñoso abrazo entre padre e hijo después de uno de los goles que terminó decantando el encuentro.

El pequeño acaparó buena parte de las miradas desde la zona VIP del estadio. Vestido con la camiseta del Real Madrid y sentado junto a sus padres, Rafa Jr. demostró que había heredado la pasión futbolística de su familia. Las imágenes de la retransmisión permitieron ver cómo siguió el encuentro con entusiasmo, pendiente de las jugadas y celebrando cada tanto junto a su padre. Incluso protagonizó algún gesto de desconcierto cuando Kylian Mbappé falló el penalti que podría haber supuesto el empate en el marcador. Una reacción espontánea que dejó ver el lado más divertido del pequeño, que pareció vivir el partido con la misma intensidad que su padre. La celebración de los goles, con ambos completamente sincronizados y compartiendo abrazos desde el palco, fue una de las estampas más comentadas del encuentro.

El Real Madrid se impuso por 2-1 al Celta de Vigo, en un partido que mantuvo la emoción hasta los últimos minutos. Los tantos de Jude Bellingham y Carlos Espí terminaron decantando el resultado a favor del conjunto blanco y provocaron la euforia en el estadio. En uno de esos momentos de celebración, Nadal se fundió en un cariñoso abrazo con su primogénito, con quien compartió la alegría por la victoria. Una estampa especialmente significativa en una jornada en la que el extenista no solo estrenó una nueva responsabilidad dentro del club de sus amores, sino que también pudo disfrutar de ella junto a su familia. La presencia de Xisca Perelló junto a su marido y su hijo mayor completó la imagen familiar, en una de las escasas ocasiones en las que el matrimonio se dejó ver con sus pequeños en un acontecimiento público.

La pareja, que siempre ha mantenido su vida privada en un discreto segundo plano, acudió al encuentro con Rafa Jr., nacido en octubre de 2022. Su segundo hijo, Miquel, de un año, no estuvo presente en esta ocasión en el Santiago Bernabéu. Desde que se convirtieron en padres, Nadal y Perelló han procurado proteger la intimidad de sus niños y evitar que su día a día quedase expuesto públicamente, aunque en ocasiones señaladas sí se dejan ver en familia. Esta vez, el fútbol fue el escenario de una imagen que resumió precisamente una de las ideas que el deportista había expresado horas antes: su pasión por el Real Madrid y la convicción de que los colores se transmitían de padres a hijos. Una afición que, a juzgar por la emoción con la que el pequeño siguió el encuentro, parecía estar muy presente en la siguiente generación de los Nadal.

Más allá de la victoria, el encuentro también estuvo marcado por un momento especialmente emotivo. Antes del comienzo del partido, el Real Madrid rindió homenaje a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido unas semanas antes después de sufrir una grave entrada durante un encuentro frente al Andorra. Sus familiares saltaron al césped del Santiago Bernabéu para recibir el cariño de los más de 75.000 aficionados que se encontraban en el estadio. Su pareja, su hermana y su padre fueron arropados por el público en un acto de recuerdo al futbolista, que, pese a no haber vestido nunca la camiseta madridista, siempre se había declarado seguidor del club. Desde el palco, Rafa Nadal y Xisca Perelló siguieron el homenaje y aplaudieron junto al resto de los asistentes, sumándose así al reconocimiento de la afición blanca a la familia del jugador.