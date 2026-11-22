Rafa Nadal no pudo tener mejor estreno como directivo del Real Madrid. El ex tenista, nombrado este sábado nuevo miembro de la Junta Directiva del conjunto blanco durante la Asamblea, vivió por la noche una jornada muy especial en el Santiago Bernabéu. Acompañado por su mujer y su hijo, el ganador de 22 Grand Slams disfrutó de la victoria del equipo de José Mourinho contra el Celta y dejó una de las imágenes más llamativas de la noche. Nadal se levantó de su asiento para celebrar con enorme euforia el gol decisivo de Carlos Espí, demostrando que su madridismo sigue intacto.

La reacción del balear fue especialmente emotiva. En cuanto Espí mandó el balón al fondo de la portería, Nadal se puso en pie y compartió la celebración con su hijo, completamente entregado a un tanto que permitió al Real Madrid sumar tres puntos fundamentales en la pelea por la Liga. El ex tenista, que nunca ha escondido su pasión por el club blanco, vivió el encuentro como un aficionado más, pese a estrenar oficialmente su nueva responsabilidad institucional. Una celebración espontánea que reflejó la importancia de la victoria y la conexión que mantiene con el equipo de su vida.

Espí sigue haciendo historia

El protagonista sobre el césped volvió a ser Carlos Espí, que continúa aprovechando cada minuto que le concede Mourinho. El delantero valenciano, fichado el pasado verano procedente del Levante, se ha convertido en uno de los grandes revulsivos del Real Madrid gracias a una eficacia goleadora extraordinaria.

En una reciente entrevista con OKDIARIO, Espí confesó que su gol soñado era marcar en el Santiago Bernabéu. Un deseo que ya ha hecho realidad y que ahora sigue alimentando con actuaciones decisivas. Esta vez, además, tuvo un espectador de excepción. Rafa Nadal, que estrenó su cargo como directivo celebrando el gol de uno de los nuevos ídolos del madridismo.