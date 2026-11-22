Carlos Espí volvió a ponerse la capa de héroe para demostrar que siempre estará al servicio del Real Madrid cuando salga al campo. El delantero aprovechó los pocos minutos que tuvo contra el Celta para aparecer marcando el gol del triunfo para dar tres puntos muy importantes al equipo de José Mourinho. No es la primera vez que lo hace y Santiago Cañizares explicó la importancia de tener un futbolista como él en el equipo y su mejor virtud.

Y es que sus números en relación con lo que juega asusta a cualquiera: 4 goles en 93 minutos. «Es una cosa de locos», declaró el ex portero. Un gol que, más allá de ser otro más para su cuenta personal, puso en valor cuánto de importante son esas apariciones heróicas: «Me puedo jugar un partido en el que el Real Madrid va ganando 5-0, salgo un rato y puede que marque el sexto. Eso no vale», argumentó Cañizares.

Espí acabó ovacionado en el Santiago Bernabéu después de salir y evitar un pinchazo que hubiese hecho mucho daño al Real Madrid de cara a sus aspiraciones con ganar la Liga. Lo hice ya contra el Espanyol y el Elche, siendo la tercera en salir a la ayuda: «Es un eliminador de problemas. Que juegue es lo peor que te puede pasar como rival». Un perfil con el que comparó incluso con Joselu: alto, fuerte, bueno de cabeza y que desatasca partidos como estos. Incluso, Cañizares se atrevió a asegurar que Carlos Espí tiene más talento que él.

Su capacidad para revolcionar los partidos está siendo una ayuda vital en el Real Madrid. Cuando el equipo estaba en el avismo, Mourinho apostó por Espí y este le respondió con otra gran actuación que da un motivo más para que tenga más minutos, más allá de lo que mejor sabe hacer. Usar los pocos minutos para marcar la diferencia.