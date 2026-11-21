José Mourinho compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid contra el Celta y reconoció que no terminó satisfecho con el juego de su equipo, aunque sí con la capacidad de sus futbolistas para sacar adelante un partido que se había complicado mucho más de lo esperado. El entrenador portugués destacó el enorme desgaste físico que arrastraban sus internacionales, elogió la aportación de Espí y volvió a reivindicar a Courtois como el mejor portero del mundo. También respondió a los pitos del Santiago Bernabéu y confirmó que el delantero español será titular el martes en la Champions.

Mourinho reconoció que esperaba un partido difícil después del parón de selecciones, aunque admitió que el Real Madrid sufrió más de lo previsto. El técnico destacó la diferencia de preparación entre ambos equipos y explicó que muchos de sus futbolistas apenas habían tenido tiempo para entrenar juntos. «Pensaba que iba a ser un partido complicado. No tanto, pero sí pensaba que lo era. Había un buen equipo a un lado, que no ha tenido jugadores internacionales, pero que ha trabajado juntos. Al otro lado había un equipo que ha ido llegando durante toda la semana y con sólo un día para entrenar», explicó.

El portugués considera que sus jugadores tuvieron que recurrir a la fortaleza mental para superar el cansancio acumulado. «He visto a gente que no estaba a tope físicamente y a gente que se ha superado y ha encontrado fuerzas en la mentalidad y el grupo. Al descanso no hubo bebida isotónica que les diese energía, fue la fuerza de un grupo de amigos que quería ganar y lo supo hacer en la dificultad», aseguró.

Pese a la victoria, Mourinho reconoció que no le gustó el juego de su equipo, especialmente en los momentos en los que tuvo que asumir riesgos para remontar. «Estoy frustrado porque quiero jugar más y mejor, pero estoy orgulloso de ellos por cómo han sacado tres puntos», afirmó.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Espí, que volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias saliendo desde el banquillo. Mourinho destacó sus características como delantero de área y reconoció que le gustaría poder darle más oportunidades. «Carlos es un jugador de área. Cuando dominamos, este tipo de juego es terrible. Tiene mucha calidad en el área y la historia del fútbol está llena de gente como él que es decisivo sin jugar muchos minutos», explicó.

El técnico madridista también elogió la actitud del delantero y el cariño que se ha ganado dentro del club. «No podíamos estar más felices con él. Es un chico que está feliz en el Real Madrid, que está evolucionando, que tiene el respeto de su entrenador, compañeros y aficionados. Espero poder darle partidos de inicio y 90 minutos o más tiempo de juego», añadió.

El portugués tampoco quiso atribuirse el mérito de la evolución del atacante y destacó el trabajo que realizó con él su anterior entrenador en el Levante. «El entrenador portugués del Levante ha sido más importante en su carrera que yo. Le metió en un nivel de juego que, cuando necesitábamos un jugador de área, hizo que me pusieran el nombre de Espí sobre la mesa. El mérito más grande es del entrenador portugués. Crédito mío poco o nada», aseguró.

Mourinho confirmó, además, que Vinicius tendrá su oportunidad desde el inicio en el próximo compromiso europeo. «¿O del banquillo o de titular? Le pregunté. El martes será titular en Champions», anunció.

Mourinho también respondió a los pitos que se escucharon en el Santiago Bernabéu y aclaró que no pretendía criticar a la afición madridista. «Yo no estaba haciendo una crítica al Bernabéu. Los aficionados son el club y son soberanos, pero es más difícil. Es más fácil jugar con apoyo que contra tu estadio», explicó.

El técnico recordó que los futbolistas del Real Madrid deben estar preparados para convivir con la exigencia de su afición, incluso cuando las cosas no salen bien. «Hay que saber jugar con esa situación, que no ayuda. Pero el jugador del Real Madrid tiene que aguantar este tipo de presión. Ellos han tenido esa fortaleza», añadió.

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Thibaut Courtois, al que Mourinho volvió a situar por encima del resto de guardametas del mundo. «Courtois es el mejor portero del mundo. La gente valora a los jugadores ofensivos, pero no tengo dudas de que es el mejor desde hace unos años», aseguró.

El portugués también tuvo palabras de reconocimiento para Andriy Lunin, que sigue esperando oportunidades a la sombra del belga. «Me gusta también mucho Lunin y es otro que podemos meter en el mismo saco que a Espí, ya que merece jugar más», explicó.

Mourinho reconoció que su equipo estuvo al límite durante los últimos minutos y que habría necesitado disponer de más sustituciones para refrescar el centro del campo. «Yo hoy quería un sexto cambio para quitar a Jude o Arda. Arriesgamos y si perdemos 1-2 hablamos de otra historia. Hay que jugar bien desde el primer minuto y hoy no», lamentó.

El entrenador madridista también desveló que detectó una falta de concentración desde la primera jugada. «En el primer balón Konaté le dio un pase al recogepelotas y yo ya tuve un feeling de que la gente no estaba al cien por cien de concentración», explicó.

El portugués insistió en la dificultad que supone recuperar a los internacionales después de un parón y calificó la victoria como especialmente importante. «Prefiero tener muchos partidos como ahora que tenerlos fuera sin controlarlos y que lleguen un par de días antes del partido. Los puntos de hoy son puntos de oro», afirmó.

Mourinho también explicó los problemas tácticos que tuvo que afrontar cuando decidió terminar el partido con dos delanteros. El portugués reconoció que el Real Madrid no está acostumbrado a jugar con un 4-4-2 puro y que esa disposición obligó a varios futbolistas a asumir funciones diferentes. «No estamos hechos para jugar en 4-4-2. Esto es más complicado de lo que podéis pensar. Faltando cinco minutos consigues controlar el partido más por inercia que por estabilidad», señaló.

Por último, Mourinho quiso enviar un mensaje de cariño a la familia de Jesús de Miguel y tuvo unas palabras especiales para Rafa Nadal. «Yo quería dar un abrazo gigante a la familia de Jesús de Miguel. Pude ir a saludarles, pero no quise. Sólo de mirarlos me viene el dolor al corazón», afirmó.

El portugués también destacó la figura del tenista como representante del madridismo. «Como entrenador del Real Madrid es un honor que uno de mis directivos sea no el deportista Rafa Nadal, pero sí la persona Rafa Nadal», concluyó.