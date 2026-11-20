El Real Madrid está encantado con Arda Güler. El turco renovó con el club blanco este miércoles hasta 2032 como premio a su explosivo rendimiento que ha demostrado estos últimos meses en el Santiago Bernabéu. Un crecimiento de la mano de José Mourinho que ya es una realidad, hasta tal punto de considerarse la brújula que está guiando al conjunto merengue a tener el rendimiento que está logrando. Sin embargo, fuera de Valdebebas también hay otros futbolistas que podrían darle mucha competencia en el futuro; incluso para Santiago Cañizares hay uno que podría hasta quitarle el sitio a este nivel.

El ex portero ha reconocido el crecimiento de Güler, asentado como pieza clave en el mediocampo que sostiene y conecta con la delantera. «Nació para jugar detrás del punta y ahora está organizando la faceta de la creación del juego de equipo». Aunque haya turco para rato, en la recámara del Real Madrid hay un jugador que podría volver y que juega en la misma posición. No es nada más ni nada menos que Nico Paz.

El argentino está siendo todo un valuarte en el Como de Cesc Fábregas y el favorito para ser el heredero de Leo Messi con Argentina. Para Cañizares, hay debate de quién es mejor: «Para mí tiene más talento Nico Paz que Arda Güler. A Güler le ha costado tres años hacerse importante dentro del equipo, y si lo ha conseguido él, Nico perfectamente lo puede conseguir». Sin embargo, Cañizares reconoce que el sudamericano aún debe seguir creciendo: «Puede generar dudas todavía porque no se ha hecho jugador. Está marcando diferencias en la Champions, y eso es muy difícil».

El Real Madrid decidió vender a Nico Paz al Como el verano pasado por 60 millones de euros por el 50% de sus derechos. A cambio, en Valdebebas tendrían la posibilidad de recuperarle en verano de 2027 a cambio de una opción de recompra de 80 millones de euros. «El Madrid no hace ese movimiento con los jugadores. Entiende que es un futbolista de futuro y un jugador que le sirve para el primer equipo», concluyó. Dos jugadores con sangre madridista que brillan cada uno en su equipo… y quién sabe si jugarán juntos algún día en el Santiago Bernabéu.