Vinicius Jr se está enfrentando a una temporada especialmente compleja con el Real Madrid. El inicio de temporada ha dejado más sombras que luces para el brasileño, que además no pudo jugar el Clásico tras una sanción de cuatro partidos por una roja frente al Villarreal. El jugador quiere mejorar las sensaciones y consiguió un hat-trick en un amistoso ante Singapur. Predrag Mijatovic reflexiona sobre su situación actual en el conjunto blanco.

El ex del Madrid piensa que el futbolista tenía varias preocupaciones durante la pretemporada, algo que le ha pasado factura: «Yo creo que el verano pasado le hizo bastante daño a Vinicius porque tenía esa duda de si seguir o no seguir, renovar o no renovar». Finalmente, amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2032.

El abanico ofensivo del equipo ha crecido gracias a los fichajes. Mijatovic explica que la banda izquierda ya no está monopolizada: «Tiene más competencia en este año, ¿no?. Diomande está rindiendo bien en esta posición y ahora Mourinho es quien tiene que tomar sus propias decisiones». El costamarfileño lleva cuatro goles y cuatro asistencias.

Vinicius ha conseguido dar un golpe sobre la mesa con Brasil, con cinco tantos en los últimos dos encuentros. En unas declaraciones para El Larguero de la Cadena SER, el montenegrino señala que no es casualidad: «Lo que está claro es que Vini rinde bien cuando está feliz, y yo le veo muchísimo más feliz jugando con su selección que jugando aquí».

Mijatovic advierte a Vinicius sobre la relajación

El propio jugador admitió que no se había cuidado de la mejor forma durante el verano. El ex del Real Madrid le reconoce el gesto, pero no es suficiente para él: «En este caso es muy honesto por parte suya. Después de dejar el fútbol, hay tanta vida para vivir y disfrutar con la familia, con los amigos… Además, cualquier cosa que haga después de que deje de jugar, seguramente no va a ganar tanto dinero como puede ganar ahora».

La presión de Diomande podría servir para recuperar su mejor versión. Mijatovic indica que la prueba real empieza ahora: «Vini ha demostrado que es un excelente futbolista que ha hecho tantas cosas muy importantes para este club, ¿no? Pero, repetimos, como hay otros compañeros que son más jóvenes y tienen mucha hambre, pues si te relajas un poquito, te quitan el puesto».