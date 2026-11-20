José Mourinho dejó un mensaje claro a Vinicius en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta. El entrenador del Real Madrid quiere recuperar la mejor versión del brasileño, al que considera necesario para afrontar el calendario que viene, pero recordó que nadie tiene garantizada la titularidad. El portugués también defendió la importancia de Endrick, valoró la renovación de Arda Güler y confirmó que todos los internacionales están disponibles para regresar al Bernabéu.

«Es un jugador increíble, lo queremos, lo necesitamos, lo hemos intentado ayudar, pero aquí no hay jugadores con privilegios o que tienen que jugar por decreto», afirmó Mourinho. El técnico rechazó que el debate se reduzca a si el brasileño debe salir de inicio. «Da igual que Vinicius sea titular, desde el banquillo o en la grada», comenzó, antes de recordar cómo ha cambiado la conversación sobre él tras sus goles con Brasil contra Japón y Singapur.

Mourinho espera que ese impulso se traduzca en rendimiento con el Real Madrid. «Lo importante es cómo se va a preparar para este periodo, que es muy crítico», explicó. La aparición de la Copa del Rey, la Supercopa de España y un partido adelantado de febrero aumentará la exigencia. «Queremos a un buen Vinicius. Eso es lo que esperamos».

El entrenador también destacó el respaldo del vestuario al brasileño. «Todos le quieren», aseguró. Y añadió que el propio futbolista está comprometido con recuperar su protagonismo. «Él está muy empeñado en volver a ser decisivo para el Real Madrid como ha sido en los últimos años». Para Mourinho, la acumulación de encuentros abre un escenario en el que su talento puede resultar determinante. «Cada punto será decisivo. Es en ese momento donde Vinicius puede hacer una gran diferencia para nosotros».

El Celta y el regreso al Bernabéu

Sobre el rival, Mourinho advirtió de que su clasificación no refleja su nivel. «El Celta es mucho mejor que los puntos que tiene», sostuvo. Valoró su organización, su ambición y su capacidad defensiva. «Sufren pocos goles y eso es porque saben defender. Saben presionar. Es un muy buen equipo».

El portugués recordó que la participación europea puede restarle energía al conjunto vigués, pero considera que el parón elimina ese condicionante. El Celta ha podido trabajar con buena parte de su plantilla mientras el Real Madrid recuperaba a sus internacionales. «Hoy es el primer día que tenemos a todos los jugadores juntos, pero estamos bien y felices», explicó.

Mourinho celebró regresar al Bernabéu después de una serie de desplazamientos resuelta con victorias. «Mucho tiempo fuera del Bernabéu, pero lo hemos hecho bien sacando todos los puntos. Vamos a intentar empezar esta semana de tres partidos bien».

«No quiero once buenos, quiero muchos»

El calendario apareció de forma recurrente en sus respuestas. Todos los internacionales están en condiciones de jugar y ninguno le ha trasladado que esté cansado. Sobre Valverde, señaló que Uruguay gestionó sus minutos, aunque recordó el desgaste de un viaje intercontinental.

Después de esta semana llegarán otros compromisos en San Sebastián, Bilbao y Londres. «Es un calendario pesado. Por eso digo plantilla y no eso del once titular», afirmó. Mourinho quiere disponer de alternativas y asume que, cuando tenga más de 23 jugadores disponibles, deberá dejar futbolistas en la grada. «Yo quiero jugadores que me den opciones de hacer una gran temporada. No quiero once buenos, quiero muchos».

En ese planteamiento incluyó a Endrick. «El Real Madrid es más importante que Endrick. Eso significa que el Real Madrid lo necesita y su entrenador lo necesita. Ya tienen la respuesta», manifestó. Admitió que el club puede adoptar una decisión diferente, pero dejó clara su posición como técnico. «Para mí Endrick es importante».

La renovación de Arda y el estado del equipo

Mourinho recibió con naturalidad la continuidad de Arda Güler y evitó atribuirse su crecimiento. «No quiero decir que la evolución en su juego es por mí. Es una evolución natural de un supertalento que sigue creciendo», explicó. También considera lógico el acuerdo porque el turco quiere permanecer muchos años en el Real Madrid.

Sobre la reducción de lesiones, rechazó señalar una causa única. Habló del trabajo, la recuperación y la manera en que los jugadores entienden su profesión. Extendió esa explicación a los resultados. «Los jugadores están bien, están bien juntos y cuando podemos trabajar, trabajamos bien». Recordó, además, que el ambiente durante las dos derrotas tampoco era muy diferente. «Todo lo afrontamos como grupo».

Preguntado por su primera etapa, describió aquel vestuario como un grupo talentoso que lo dio todo por ganar. Reconoció que las relaciones se transformaron durante la última temporada y elogió la elección de Ancelotti como sucesor. Después regresó al Chelsea y ganó la Premier.

Sobre JJ Gabriel, fue escueto. «No tengo nada que decir. No tengo feeling con los jugadores que no están a mi disposición». También cerró sin extenderse la cuestión sobre Portugal. «Como portugués, lo único que digo es que quiero que Portugal gane siempre», finalizó.