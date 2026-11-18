Enrique Arce, actor que ejercía el papel de Arturito en ‘La Casa de Papel’, ha desvelado en una entrevista que Militao le entregó una camiseta del Real Madrid durante el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu y que rápidamente se la regaló a un amigo porque no la quería para nada. «Para fregar los platos», llegó a decir el actor, muy aficionado del Valencia y declarado antimadridista.

«Al día siguiente del Valencia – Real Madrid en Mestalla, me invitaron a la NFL en Madrid. En el Santiago Bernabéu. Aunque no es un sitio donde me guste ir. Pero fui a ver esto», comenzó señalando el actor valencianista.

Unas declaraciones que ha realizado este miércoles en el programa de Tribuna Deportiva: «Y allí estaba Militao que el día antes había estado en Mestalla. Aunque en el banquillo. Estábamos un grupo. Me llamó la mujer de Militao y me dice que me quieren hacer un regalo. Y el bueno de Militao me saca una camiseta del Madrid dedicada y que ponía ‘para Enrique con mucho cariño’. Y yo pensando, si tú supieras a quién le estás dando esto…».

«Por supuesto que la cogí porque tengo un muy buen amigo del Real Madrid. Le llamé enseguida y le dije que me quemaba la camiseta y que si la quería. Y rápidamente me dijo que sí. Pues tuya es, le dije. Para qué coño quiero yo una camiseta del Madrid en mi casa. No la quiero. No por nada… ¿Para que necesito yo eso? Para fregar los platos», desveló Enrique Arce sobre la camiseta del Real Madrid regalada por Militao de manera muy amigable.

El actor valenciano también tuvo malas palabras para Vinicius: «Me cae mal. Pero yo creo que le cae mal hasta a su madre. Mbappé no me cae mal. No tengo nada personal contra la gente que juega en el Madrid. Contra la institución, sí».