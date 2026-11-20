Rodrygo Goes avanza a buen ritmo para volver a jugar. El brasileño está en la etapa final de su lesión que sufrió el pasado mes de marzo y desde entonces muchas cosas han cambiado desde que jugó su último partido en el Real Madrid. Con José Mourinho de entrenador, uno de los grandes dilemas es qué pasará con el extremo cuando esté disponible para el equipo. Y el hecho de que no se sepa cómo volverá hace que surjan dudas de su futuro a final de temporada. En el horizonte surgen ofertas para abandonar el Santiago Bernabéu, y una de ellas sería regresar a Brasil para formar dupla con Neymar en el Santos.

El delantero se formó allí desde que era niño hasta que en verano de 2019 el Real Madrid pagó 45 millones de euros por su fichaje. Siete años después, la opción de volver a su casa está sobre la mesa. El Santos es consciente de que el futuro de Rodrygo en el club blanco está en el aire. El fichaje de Diomande y la renovación de Vinicius hacen que las posibilidades de que pueda optar a la titularidad sean complicadas. Mientras entrena en Valdebebas, el equipo brasileño ya sueña con convencerle de que su sitio está al otro lado del charco.

Y la razón principal por la que quieren su fichaje el próximo verano es porque quieren que sea el líder del campeonato estatal de 2027. La relación con Rodrygo y su entorno es excelente, pero son conscientes de que la decisión la tiene que tomar el Real Madrid. Según informa ESPN, el Santos ya ha iniciado los primeros contactos para conseguir su cesión durante el primer semestre de 2027. Sin embargo, la operación se postula bastante complicada para los cariocas.

El primer motivo es que, antes de tomar cualquier decisión con Rodrygo, quieren respetar su recuperación y esperar cuando esté disponible para volver a jugar con el Real Madrid. Mourinho quiere darle todo el tiempo necesario y está dispuesto a esperar para que recupere su mejor nivel tras su grave lesión. De hecho, el medio citado anteriormente asegura que desde el Real Madrid ni se contempla la posibilidad de que se marche cedido ni traspasado en el próximo mercado de fichajes.

El acercamiento del Santos viene de que Rodrygo aprovechó el parón de selecciones para pasar unos días en Brasil. Incluso, habría entrenado en el centro de entrenamiento del Santos y allí habría hablado con miembros del club. Rodrygo no se plantea tampoco su salida del Real Madrid, agradecido por todo el apoyo que ha recibido durante su recuperación.

Una vez esté disponible, Mourinho verá qué papel puede tener dentro del equipo. Rodrygo tiene ganas de volver y de demostrar, y todo dependerá de cómo rinda en la segunda parte de la temporada. En el caso de que no convenza y llegue una oferta atractiva, el futuro de Rodrygo podría tambalearse. Ofertas parece que no le van a faltar, y regresar al Santos es una de ellas.