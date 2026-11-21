Carlos Espí volvió a ser el salvador del Real Madrid en el encuentro ante el Celta de Vigo. Un gol del delantero valenciano en los últimos minutos del partido en el Bernabéu dio el triunfo al equipo blanco y Espí analizó este encuentro, reconociendo que lo que había conseguido este sábado era «soñado».

«Es un día soñado, tenía muchas ganas de hacerlo aquí, en casa, con todos los madridistas», dijo Espí en referencia al gol, que es el primero en el Santiago Bernabéu. «Es un día que he soñado mucho, estoy muy contento», repitió el ex jugador del Levante, que reconoció que tenía en ese momento (justo al acabar el partido) «la piel de gallina».

«Daré el máximo por los madridistas y este club. Yo intento hacer lo que me pide el míster. Voy a dar el máximo y a aprovechar cada minuto que me dé. Y si puedo ayudar al equipo, mejor aún», siguió Carlos Espí, que reivindicó al equipo tras esta victoria: «El objetivo es estar todos juntos. Somos 23-24 (futbolistas) y debemos seguir en la misma línea. Los que hemos salido lo hemos hecho enchufados para ganar y así ha sido».

Preguntado por lo que sentía en ese momento, Espí reconoció que ese gol había sido «un chute de energía» y que la afición del Bernabéu «es increíble» y que les había llevado «en volandas» y que «apoya desde el primer minuto»: «Debe ser un fortín y que no se escapen puntos».

Tras analizar el encuentro de Liga, y preguntado en Real Madrid TV por el próximo partido de Champions (ante el PSV el martes), Espí finalizó asegurando que «esto no para» y que ahora tienen dos días «para preparar» ese encuentro: «Con toda la ilusión, a por ello».