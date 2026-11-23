Ana Belén, nacida en Madrid en 1951, es una de las artistas más reconocidas de España. Cantante, actriz y directora, acumula más de seis décadas de trayectoria, con decenas de películas, obras teatrales y discos publicados. Desde 1972, está casada con el cantante Víctor Manuel, con quien ha compartido numerosos proyectos. Ana Belén ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional. Entre los más destacados figuran el Goya de Honor (2016), el Grammy Latino a la Excelencia Musical (2015), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2007) y el Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert (2023).

A sus 75 años, tiene varios secretos de belleza para lucir una figura espectacular. Sus rutinas de ejercicio, entre las que destacan el pilates y los entrenamientos de fuerza, despiertan mucho interés. Además, la artista sigue una alimentación variada como parte de su estilo de vida. «Yo voy al gimnasio porque me da buen rollo, me produce la sensación de estar trabajando desde por la mañana temprano. Esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Nunca ha sido una lucha por adelgaza», admite.

Ésta es la rutina de ejercicio de Ana Belén

Para Ana Belén, «lo importante es que te sientas bien y útil» independientemente de la edad. La artista también se toma con humor el paso de los años: «menos mal que la edad es sabia y se empiezan a tener problemas de visión. Y claro, te ves en el espejo, a una cierta distancia y como que das el pego». Además, destaca el valor de la constancia para mantener esa sensación de bienestar a largo plazo: «es importante que nos planteemos las cosas para que duren, para que produzcan placer y felicidad más allá del tiempo».

Pilates

«Cuando puedo y no estoy muy agobiada, suelo ir al gimnasio, hago un poco de pilates, y doy algunas clases con una profesora que es bailarina, me gusta mucho, salgo muy bien», contó Ana Belén en una entrevista con TELVA. Esta disciplina ayuda a fortalecer la musculatura, sobre todo la zona central del cuerpo, favoreciendo una postura adecuada y contribuyendo a prevenir lesiones.

También mejora la flexibilidad de las articulaciones, el equilibrio y la coordinación, aspectos fundamentales para reducir el riesgo de caídas. Al tratarse de una actividad de bajo impacto, es perfecta para personas con problemas óseos, como la osteoporosis, aunque los ejercicios deben adaptarse a cada situación. Además, sus movimientos favorecen circulación y cuidan la salud cardiovascular.

Por otro lado, el pilates también tiene efectos positivos sobre el bienestar emocional. La concentración en la respiración y la ejecución de los movimientos ayuda a relajar el cuerpo y la mente, por lo que puede contribuir a reducir el estrés y la ansiedad, además de favorecer un descanso de mayor calidad. A esto se suma que ganar fuerza, flexibilidad y control corporal puede mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo.

Entrenamiento de fuerza

A medida que pasan los años, el cuerpo experimenta una pérdida gradual de masa muscular. Este fenómeno, denominado sarcopenia, puede reducir la fuerza y la capacidad funcional, y favorecer que los brazos pierdan tonicidad. Para combatirlo, las mancuernas resultan una herramienta muy útil, ya que permiten ejercitar diferentes grupos musculares y ajustar la intensidad de forma progresiva. «Los cambios hormonales, la reducción de la actividad física y una menor síntesis de proteínas musculares pueden contribuir a la pérdida de firmeza en los brazos». explica Joey Till, Head Coach de Barry’s España.

Los tres ejercicios con mancuernas para fortalecer los brazos son:

Curl de bíceps: consiste en doblar los brazos para acercar las pesas a los hombros, sujetando una mancuerna con cada mano y manteniendo los codos pegados al cuerpo. Durante el movimiento, es importante no balancear el tronco. Este ejercicio se centra en trabajar y fortalecer la zona delantera de los brazos.

Extensión de tríceps por encima de la cabeza: para realizarlo, hay que sujetar una mancuerna con las dos manos por encima de la cabeza, flexionar los codos para llevarla detrás de la nuca y volver a estirar los brazos lentamente. Con este movimiento se ejercita la parte posterior de los brazos, una zona en la que suele hacerse más visible la falta de firmeza.

Press de hombros: comienza con las mancuernas a la altura de los hombros y elévalas hasta estirar los brazos por encima de la cabeza. Conviene mantener el abdomen contraído y evitar que la espalda se arquee. Este ejercicio trabaja sobre todo los hombros, aunque también activa los tríceps.

Finalmente, Julián Rivera, entrenador de Alisios Gestión Sociodeportiva, explica a la revista Clara que «cuando una mujer empieza a entrenar fuerza descubre que se siente mejor al liberar endorfinas y afronta el día con más energía». Asimismo, el ejercicio «puede ayudarte a moverte mejor, proteger tus articulaciones, mantener tu autonomía con el paso de los años y afrontar el día con más energía».