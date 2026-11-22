El Rastrillo Nuevo Futuro ha vuelto a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la agenda social madrileña. Durante varios días, numerosos rostros conocidos se han acercado hasta la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles para apoyar esta iniciativa solidaria, que este año celebra su 55.ª edición. Entre las visitas más destacadas hemos visto a José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, a la infanta Elena y también algunas propuestas que han despertado especial curiosidad, como los trajes del rey Juan Carlos a la venta desde 70 euros. Sin embargo, esta edición también ha estado marcada por una ausencia significativa: la de la infanta Margarita, que continúa ingresada por una infección.

Almeida y Teresa Urquijo, una visita en familia

Una de las estampas que nos ha dejado esta edición ha sido la de José Luis Martínez-Almeida disfrutando de una jornada en familia junto a su mujer, Teresa Urquijo, y su hijo, el pequeño Lucas. El alcalde de Madrid y su esposa mantienen una relación especial con el Rastrillo Nuevo Futuro, una cita que se ha convertido en una tradición dentro de la agenda solidaria de la capital.

La iniciativa nació en 1968, impulsada por Carmen Herrero Garralda junto a un grupo de amigas y colaboradoras, y desde entonces reúne a diferentes marcas y propuestas en torno a una misma causa. Este año, cerca de 40 puestos han ocupado el Palacio de Cibeles con productos de moda, decoración, antigüedades, arte y gastronomía.

Más allá de la estampa familiar, Teresa Urquijo también nos ha dejado un detalle de estilo que se sale de sus habituales elecciones. La mujer del alcalde, que suele apostar por una moda clásica y discreta, sorprendió con unas botas de estilo cowboy en color marrón chocolate. Se trata de un diseño de la firma francesa Sartore, con detalles ornamentales y recortes en forma de llama. Un modelo exclusivo cuyo precio alcanza los 710 euros.

Los trajes de Juan Carlos I, a la venta desde 70 euros

Otra de las grandes curiosidades que ha dejado el rastrillo ha sido la presencia de varias prendas donadas por el rey emérito. Entre los puestos podía encontrarse un cartel escrito a mano que anunciaba la venta de «Trajes del Rey Juan Carlos», una propuesta que ha llamado la atención de quienes se han acercado hasta el espacio.

Los trajes se han puesto a la venta con precios que oscilan entre los 70 y los 100 euros. Una oportunidad poco habitual para hacerse con prendas que han formado parte del armario del padre de Felipe VI y que, en esta ocasión, tienen además un componente solidario. Juan Carlos I ha vuelto así a colaborar con el Rastrillo Nuevo Futuro a través de la donación de parte de su vestuario.

La infanta Elena y sus visitas al Rastrillo Nuevo Futuro

La infanta Elena también ha sido una de las protagonistas de esta edición. Su presencia es habitual en esta cita y, durante estos días, se ha dejado ver en el recinto en más de una ocasión. Sus estilismos, especialmente por su afición a los sombreros, suelen acaparar buena parte de las miradas, aunque esta vez ha habido otro detalle que no ha pasado desapercibido.

El pasado 21 de noviembre, coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad de Madrid, la hermana de Felipe VI apostó por una chaqueta de tweed con estampado de pata de gallo en tonos rosas, que combinó con unos vaqueros de corte recto. La elección más inesperada llegó con unas zapatillas deportivas de Adidas, un calzado cómodo que contrastaba con el aire clásico de la chaqueta y que restaba formalidad al conjunto.

La ausencia de la infanta Margarita

Entre las visitas y los detalles que han marcado esta edición también ha habido una ausencia especialmente significativa. La infanta Margarita no ha podido acercarse este año al Rastrillo Nuevo Futuro, donde su presencia suele formar parte de la agenda habitual. La hermana de Juan Carlos I permanece ingresada por una infección, una situación que ha impedido que participe en una de las citas solidarias más tradicionales de la capital.