Almeida, todo un padrazo por Madrid: pendiente de su hijo Lucas y cómplice con Teresa Urquijo durante un paseo de compras

En medio de una intensa agenda política, marcada por la campaña que su partido prepara para las próximas elecciones, las constantes manifestaciones ocurridas en Madrid y la acampada en la Puerta del Sol, José Luis Martínez-Almeida encuentra en su familia el mejor refugio para desconectar de las responsabilidades al frente del Ayuntamiento.

La vida del alcalde dio un giro de 180 grados en julio de 2025 cuando dio la bienvenida a su primer hijo junto a Teresa Urquijo. Desde entonces, el matrimonio atraviesa una etapa especialmente significativa, marcada por la ilusión y los pequeños momentos cotidianos que comparte con Lucas, el benjamín del clan. Una nueva faceta que, sin duda, ha transformado sus rutinas y ha dejado al descubierto el lado más cercano y familiar del regidor madrileño, lejos del foco mediático y de los actos oficiales. Y las últimas fotografías que ha conseguido COOL son una gran prueba de ello.

En ellas, José Luis Martínez- Almeida disfruta de un agradable paseo por las calles de Madrid junto a su mujer. El alcalde aparece llevando el carrito de su hijo (concretamente un triciclo valorado en 149,90 euros), visiblemente feliz por la jornada familiar que está viviendo. A su lado, Teresa Urquijo habla animadamente con su marido mientras lleva varias bolsas que desvelan que, antes de tomarse estas fotografías, hicieron algunas compras en varias tiendas de la capital. Destaca una de Mantequerías Bravo, un histórico establecimiento gourmet de Madrid fundado en 1931 que es conocido por su privilegiada selección de productos gastronómicos.

Sin embargo, parece que las compras no fueron el único plan de la jornada. Y es que las siguientes fotografías del reportaje muestran cómo posteriormente la pareja se dirigió a un domicilio particular, llamó al telefonillo y accedió al interior del edificio. Una estampa que invita a pensar que fueron a visitar a unos familiares o amigos y que lo hicieron con un detalle gastronómico bajo el brazo. Sin duda, un plan de lo más cotidiano que desvela cómo es la vida del alcalde más allá de su trabajo dedicado al ámbito político.

Esta no es la primera vez que vemos a Almeida disfrutar de ejercer de padre. El pasado mes de agosto, COOL también tuvo acceso a unas imágenes en las que aparecía junto a su esposa y su hijo en unos días de descanso en Sotogrande. En ellas, el alcalde se metía de lleno en el juego con el pequeño, compartiendo momentos en la arena durante toda la jornada. Una escena de lo más terrenal, de las que podrían protagonizar miles de familias cualquier domingo de agosto.