Almeida, padre entregado en la playa: juegos con su hijo Lucas y total complicidad con Teresa Urquijo y su familia en Sotogrande

José Luis Martínez-Almeida apura los últimos días de agosto antes de volver a la rutina. El alcalde de Madrid ha hecho una pausa en su agenda para disfrutar de una jornada de playa en Sotogrande junto a su mujer, Teresa Urquijo, y el pequeño Lucas, que a sus poco más de un año se ha convertido en el auténtico rey de la familia.

La última vez que vimos a José Luis Martínez-Almeida disfrutando de unos días de descanso fue a finales de julio, cuando se puso las botas para recorrer el Camino de Santiago. Poco después tocó volver al traje y a la agenda institucional: el 15 de agosto, el alcalde de Madrid presidía la entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid con motivo de las fiestas de su patrona. Ahora, cuando agosto encara ya su recta final, volvemos a pillarle en modo vacaciones, completamente relajado y disfrutando de unos días en Sotogrande junto a Teresa Urquijo, su hijo Lucas y buena parte de la familia.

Lejos del despacho, de los actos oficiales y de la agenda política, Almeida se muestra en una faceta mucho más desconocida: la de padre. El alcalde se mete de lleno en el juego con su hijo, comparte con él unos momentos en la arena y permanece pendiente del pequeño durante toda la jornada. Una estampa bastante alejada de la imagen institucional a la que nos tiene acostumbrados.

La jornada tuvo además un marcado componente familiar. Junto a ellos estuvieron Beatriz Moreno y de Borbón, madre de Teresa, y Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, conocida como Piru Urquijo, abuela de la mujer del alcalde. La presencia de Piru Urquijo aporta un curioso detalle a la estampa familiar: la bisabuela de Lucas pertenece a una de las ramas de la familia Borbón y es prima hermana del rey Juan Carlos.

Lucas, el hijo de Almeida, el auténtico protagonista

La estampa tiene su punto, porque por mucho Borbón y árbol genealógico con prima hermana del rey Juan Carlos que haya en esta familia, aquí no hay rastro de palacio ni de glamour aristocrático. Almeida aparece sentado en la arena y completamente metido en la faena con su hijo, mientras el pequeño juega junto a la orilla y su madre se agacha para atenderle. Y, como espectadora privilegiada, la bisabuela contempla desde su silla de playa al bisnieto.

Sombrilla, sillas plegables, arena hasta en las cejas y un padre entregado al plan playero. Una escena de lo más terrenal, de las que podrían protagonizar miles de familias cualquier domingo de agosto. Sólo faltaban la neverita con la tortilla de patata y el táper de filetes empanados para completar la jornada.

La pareja también tuvo un momento (pequeño) de estar a solas y aprovecharon para darse un baño juntos y quitarse toda la arena que llevaban encima de jugar con Lucas.

Después de la jornada playera, tocó recogerse y volver a casa. Tras horas de castillos de arena y chapuzones con el pequeño Lucas, los padres parecían haber gastado ya buena parte de sus reservas. Y ahí entró en escena la abuela, que echó una mano cargando con el niño en brazos durante el camino de vuelta. Almeida, por su parte, tampoco se libró de llevar parte del equipaje y apareció con las bolsas de playa en la mano y un estilismo difícil de pasar por alto: camiseta gris, alpargatas y una toalla blanca anudada a la cintura a modo de improvisado pareo. Una imagen muy alejada del traje y la corbata de Cibeles y bastante más cercana a la de cualquier padre después de sobrevivir a un intenso día de playa.

De una relación discreta a una familia de tres

La historia de amor entre Almeida y Teresa Urquijo comenzó a principios de 2023 y durante los primeros meses consiguieron mantenerla con bastante discreción. La relación avanzó rápido y en enero de 2024 anunciaron su compromiso.

El 6 de abril de ese año llegó la boda en Madrid, uno de los enlaces más comentados de la temporada y en el que se dieron cita numerosos rostros conocidos de la sociedad española.

Poco más de un año después de aquel ‘sí, quiero’, la pareja daba la bienvenida a su primer hijo. Lucas nació el 3 de julio de 2025 y desde entonces se ha convertido en el centro de su vida. Ahora, con agosto llegando a su fin, Almeida y Teresa apuran las vacaciones rodeados de los suyos. Unos últimos días de playa antes de volver al trabajo y, para el alcalde, de cambiar la arena por el despacho.