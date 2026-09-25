La mascarilla facial low cost que adoran todas las celebrities: cuesta menos de 5 euros y la usan Dua Lipa, Kendall Jenner y Lady Gaga

Cuidar la imagen personal va mucho más allá de elegir un buen look. El rostro es una de las primeras características que los demás perciben y, por eso, mantener una piel hidratada, luminosa y de aspecto saludable se ha convertido en una parte importante de las rutinas de belleza. Las celebrities escogen mascarilla facial low cost que cuesta menos de 5 euros.

En los últimos meses, una mascarilla facial coreana ha llamado la atención precisamente por aparecer en las rutinas de famosas como Dua Lipa, Kendall Jenner, Selena Gomez y Lady Gaga. Estamos hablando de la Medicube PDRN Pink Collagen Gel Mask, una mascarilla de hidrogel de color rosa formulada con PDRN de salmón, colágeno hidrolizado, niacinamida y péptidos. Instyle Grecia explica que además, su composición contiene colágeno de bajo peso molecular para una mayor firmeza y elasticidad, así como niacinamida, que ilumina la piel, combate la decoloración y fortalece la barrera epidérmica.

La mascarilla low cost que cautiva a las celebrities

Su particularidad no está solamente en su llamativo aspecto: la mascarilla cambia progresivamente de rosa a transparente mientras permanece sobre la piel y está diseñada para utilizarse durante varias horas o durante la noche.

PDRN de salmón

Uno de los ingredientes protagonistas de la fórmula es el PDRN, o polidesoxirribonucleótido, obtenido del salmón. Medicube lo incorpora como parte de su propuesta para favorecer una piel de aspecto más saludable, luminosa y resistente.

«El PDRN destaca por sus impresionantes propiedades curativas y regeneradoras, ya que estimula la producción natural de colágeno, mejora la renovación celular y reduce drásticamente la inflamación», explican en Instyle Grecia.

Colágeno hidrolizado de bajo peso molecular

La Medicube PDRN Pink Collagen Gel Mask contiene colágeno hidrolizado, un ingrediente utilizado en cosmética para aportar hidratación y contribuir a una apariencia más firme y elástica de la piel. La marca lo combina con PDRN para potenciar el efecto de una piel hidratada y de aspecto terso.

Niacinamida

Este ingrediente ocupa un lugar destacado en la formulación y está asociado al cuidado del tono y la apariencia de los poros. La marca señala que, combinada con el colágeno hidrolizado, ayuda a mejorar visualmente la uniformidad y luminosidad de la piel.

Efecto “glass skin”

Uno de los principales atractivos de la mascarilla es conseguir una apariencia más luminosa, hidratada y uniforme, relacionada con el popular concepto coreano de glass skin. La propia marca presenta el producto como una mascarilla destinada a conseguir este aspecto.

Mascarilla que cambia de color

Comienza con una tonalidad rosa y, después de permanecer varias horas sobre el rostro, se vuelve progresivamente transparente. Este cambio es una de sus características visuales más llamativas y está relacionado con el tiempo de contacto del hidrogel con la piel.

Hidratación

Medicube señala resultados de pruebas clínicas en los que se observó una mejora de la hidratación superficial de la piel. La marca informa una mejora del 71,77%, aunque aclara que los resultados pueden variar según cada persona.

Luminosidad y textura

Las pruebas comunicadas por el fabricante también registraron mejoras en la luminosidad y la textura de la piel. Medicube informa una mejora de la luminosidad del 51,45% y de la textura del 8,21% en sus pruebas.

Cuidado de los poros

La combinación de niacinamida y colágeno hidrolizado está orientada a mejorar la apariencia de los poros y conseguir una superficie cutánea visualmente más uniforme. En sus pruebas, la marca reporta una reducción del área de los poros del 37,88%.

Cómo aplicar la mascarilla low cost de las celebrities

Limpiar el rostro

Comenzar con la piel limpia para eliminar maquillaje, protector solar, grasa e impurezas. Aplicar el tónico o sérum: Medicube recomienda colocar la mascarilla al final de la rutina de cuidado de la piel, después del tónico o sérum. Colocar la mascarilla: retirar el hidrogel de su envase y acomodarlo cuidadosamente sobre el rostro, procurando que quede bien adherido a la piel. Dejar actuar: puede utilizarse durante el día durante unas 3 o 4 horas, hasta que se vuelva transparente, o dejarse durante la noche y retirarse por la mañana. Retirar suavemente: cuando haya transcurrido el tiempo de uso, retirar la mascarilla con cuidado. No es necesario esperar obligatoriamente a que quede completamente transparente, ya que la propia marca indica que el cambio de color puede variar según la persona.

Consejos para utilizar la mascarilla

No exceder el tiempo recomendado por el fabricante. Seguir las indicaciones del envase y adaptar el uso a las características de cada piel.

Hacer una prueba por la piel es sensible. Aunque Medicube describe el producto como de baja irritación y dermatológicamente probado, cada piel puede reaccionar de manera diferente.

Utilizarla sobre la piel limpia. Una correcta preparación del rostro permite integrar mejor la mascarilla dentro de la rutina habitual.

Otras mascarillas a tener en cuenta

Laneige amplía su nueva gama Balance Mode con Pore Polishing Peel-Off Mask, una mascarilla diseñada para retirar el exceso de sebo y las impurezas acumuladas, afinar visiblemente la textura y dejar la piel más lisa y mate sin sensación de tirantez.

Es una mascarilla peel-off con Rice-inamide Complex, ácido salicílico e inositol de arroz que ayuda a eliminar las impurezas y el exceso de sebo y a afinar la textura de la piel en solo 15 minutos.

No es una mascarilla en si pero es un tratamiento fantástico para este otoño. Dietmed cuenta con Collaforce Skin Hair & Nails, una fórmula avanzada que combina colágeno, ácido hialurónico, biotina, zinc y vitamina C que contribuyen al mantenimiento de la piel, cabello y uñas.

Una fórmula equilibrada que convierte el cuidado personal en un gesto de bienestar integral, gracias a la combinación minuciosa de principios activos. Solo necesitas una ampolla al día, preferiblemente después del desayuno. Puede tomarse sola o diluida en agua o zumo de frutas. Con su agradable sabor a frutas del bosque y un formato de 20 ampollas de 25 ml, es un complemento práctico, delicioso y fácil de integrar en tu rutina diaria.